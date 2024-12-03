Готовит крымских школьников к войне против Украины: СБУ заочно сообщила о подозрении рашисту
Киев • УНН
СБУ собрала доказательства против Андрея Попова, который руководит подготовкой крымских школьников к войне с Украиной. Он обучает детей военному делу и распространяет антиукраинскую пропаганду в Крыму и на оккупированной Запорожской области.
Служба безопасности собрала доказательную базу на военного преступника Андрея Попова - 54-летнего руководителя "Общества содействия армии авиации и флота рф" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, фигурант использует вражескую ячейку для боевой и идеологической подготовки местных школьников к войне против Украины.
В стенах оккупационного учреждения детей, преимущественно 14 лет, обучают действиям в составе штурмовых групп оккупантов, а также управлять ударными и разведывательными дронами страны-агрессора.
Также на "курсах" школьники осваивают технику стрельбы из разных видов вооружений и учатся преодолевать заминированные участки.
Для тренировок российские инструкторы используют полигоны и учебные центры Вооруженных сил рф в районе Симферополя.
Еще одной составляющей учебного процесса является пропагандистская "обработка" школьников в контексте ненависти к украинской государственности.
Сейчас Попов по директиве министра обороны рф организует еще одно отделение оккупационного учреждения на временно захваченной части территории Запорожской области.
О выполнении указаний москвы фигурант регулярно "отчитывается" в эфирах кремлевских телеканалов "Крым 24"и "Новости Крыма и Севастополя".
По данным следствия, фигурант, проживая на территории украинского полуострова, еще в 2014 году поддержал агрессора, а впоследствии получил "должность" в оккупационной администрации рф.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Попову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 438 (военные преступления);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).
Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
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