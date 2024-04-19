Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф

Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в войне против Украины и заявили, что "готовы принять дальнейшие шаги в случае необходимости". Это произошло в Италии, где министры иностранных дел ведущих промышленно развитых стран группы G7 собрались, чтобы подтвердить свою поддержку обороне Украины, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия россии и делает это, помогая наращивать ее оборонное производство", - сказал журналистам во время брифинга в Вашингтоне главный заместитель спикера Госдепа Ведант Пател.

"В частности, - отметил Пател, - КНР предоставляет россии значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологии крылатых ракет, а также нитроцеллюлозу, которую россия использует для производства топлива для оружия".

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Он добавил, что Соединенные Штаты считают, что эти материалы "заполняют критические пробелы в российском оборонном производственном цикле" и помогают возродить оборонно-промышленную базу россии.

"Поддержка Китая активно способствует войне россии в Украине, и это представляет значительную угрозу европейской безопасности, - заявил он. - Мы наложили санкции на соответствующие фирмы в КНР и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости".

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Позже Блинкен посетит Китай, где, как ожидается, сообщит об обеспокоенности Вашингтона относительно поддержки Китаем оборонно-промышленной базы россии.

Пекин в ответ отверг, по выражению китайских чиновников, "клевету" Вашингтона.

"Китай регулирует экспорт товаров двойного использования в соответствии с законами и правилами. Соответствующие страны не должны прибегать к клевете или нападкам на нормальные отношения между Китаем и россией и не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских компаний", - заявила во время брифинга пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

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После визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пекин на прошлой неделе, официальные лица Китая заявили, что Китай "продолжит поддерживать россию в развитии и возрождении под руководством президента владимира путина".

Они также отметили, что две нации "взяли на себя обязательства по длительной дружбе" и углубленного всестороннего стратегического партнерства.