Госдеп: предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь 2025 год
Киев • УНН
Представитель Госдепа США заявил, что предоставленной помощи хватит украинской армии до конца 2025 года. Министр финансов Украины подтвердил достаточность ресурсов для противостояния рф до середины 2025 года.
Предоставленной действующей администрацией США помощи украинской армии для отражения агрессии рф хватит на весь 2025 год. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет УНН.
Детали
Во время брифинга для журналистов его спросили, как долго украинцы смогут сопротивляться россии с помощью ресурсов, которые предоставила действующая администрация президента.
Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им и которые мы продолжаем предоставлять до конца срока полномочий администрации, обеспечат их оборудованием и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года
Относительно того, какую долю обещанной помощи США до сих пор не передали Украине, Миллер посоветовал обратиться в Пентагон.
Дополнение
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы воевать против россии еще как минимум в течение первой половины 2025 года без помощи США при новой администрации Дональда Трампа, если она перестанет поддерживать Украину в противостоянии против рф.
Колумнист Bloomberg писал, что объемы предоставления Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи Европой отстают от обещаний. Из обещанных 241 млрд евро фактически предоставлено лишь 125 млрд.