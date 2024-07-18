Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Украинских военнопленных могут содержать в колониях как на временно оккупированных территориях, так и в областях, которые находятся у границы с Украиной, а также в отдаленных регионах России - республика мордовия, оренбургская, смоленская, тверская, воронежская, владимирская, ивановская области. Об этом в комментарии УНН рассказала журналистка-расследователь Медийной инициативы за права человека Мария Климик.

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Как рассказала Климик, украинские пленные могут содержаться как на оккупированных территориях, так и на территории рф.

Очень много у нас есть мест содержания на самой территории временно оккупированной - это Донецкая, Луганская области в основном. Это Горловка - колония №4. Кировская исправительная колония №33, Макеевская колония, куда довольно часто переправляют именно тех, кого осудили. В Луганской области - это Свердловская и Суходольская колонии. Также некоторое время использовались помещения бывшей обувной фабрики в Первомайске. Ее использовали как место содержания. Есть много СИЗО на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, а еще - в Мариуполе. Также нам известно, что используется как место содержания также в Чонгаре - рассказала Климик.

По ее словам, на территории рф в колониях освободили много мест, чтобы удерживать украинских военнопленных в областях, которые находятся у границы с Украиной, - ростовской и белгородской. Также известно, что пленных перевозят вглубь России - республика мордовия, оренбургская смоленская, тверская, воронежская, владимирская, ивановская области.

«Фактически в каждой области России можно найти какое-то место, которое они используют для содержания украинских военнопленных. Для тех, кого осуждают, выделяют такие спецместа... Есть такое место содержания, которое называется «Черный дельфин», в оренбургской области, где сидят приговоренные к пожизненному заключению российские преступники, но туда также привозят осужденных украинских военнопленных. Фактически, используют каждую колонию, каждое место содержания. россияне могут освобождать полностью все место содержания для военнопленных, а могут делить его на части: в одной части содержатся украинские военнопленные, а в другой - местные зэки», - добавила расследователь.

Напомним,

17 июля еще 95 украинских защитников были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил: ищем каждого, кто может быть в плену.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявлял, что возвращенные из российского плена украинцы имеют проблемы с весом, осложнения после ранений, которые неправильно лечились, а также есть онкобольной и больной туберкулезом. Всех ждет длительный процесс реабилитации и восстановления. Также Юсов отмечал, что работа над возвращением наших граждан продолжается, и результаты видит вся страна.

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