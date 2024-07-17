Сегодня, 17 июля, в рамках обмена военнопленными удалось вернуть 5 военнослужащих Государственной пограничной службы, один из которых попал в плен в 2023 году и до сих пор считался пропавшим без вести. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"Среди освобожденных сегодня из плена военнослужащих - 5 военнослужащих Государственной пограничной службы. Это 4 пограничных отряда, в которых они проходили службу. Двое военнослужащих попали в плен на первый и третий день полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Все это время находились в плену. Еще трое в плен попали в 2023 году. Один из них до сих пор считался без вести пропавшим и сегодня такая весть приятная, что он жив и он возвращается домой. Ребята безгранично рады, не смотря на их состояние. Это и истощение, и большая потеря веса у каждого, это и заболевания. Но взамен это все перебивает их радость пребывания на родной земле и в родных стенах", - сказал Демченко.

Он добавил, что освобожденные пограничники сразу направляются в медицинские учреждения ГПСУ, чтобы они прошли осмотр врачами, чтобы установить степень их здоровья.

"Конечно, это в дальнейшем процесс лечения и это процесс прохождения реабилитации, как в учреждениях ГПСУ, Министерства внутренних дел, а также и других медицинских учреждениях, в том числе за рубежом, куда нам предлагают направить наших военнослужащих страны партнеры", - добавил Демченко.

По его словам, реабилитация длится столько времени, сколько на это необходимо.

"Это может быть и месяц, может быть и два, может быть и долговременная реабилитация", - отметил спикер ГПСУ.

Напомним

Еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявлял, что возвращенные из российского плена украинцы имеют проблемы с весом, осложнения после ранений, которые неправильно лечились, а также есть онкобольной и больной туберкулезом. Всех ждет длительный процесс реабилитации и восстановления.