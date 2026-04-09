Главу НКРЭКУ Юрия Власенко вызвали в Верховную Раду на 28 апреля

Народные депутаты вызвали в Верховную Раду на 28 апреля главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Юрия Власенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на стенограмму заседания Верховной Рады Украины 9 апреля.

Соответствующее предложение озвучил народный депутат, сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Недавно из-за принятия ряда нормативных актов, которые были приняты НКРЭКУ, были значительно уменьшены или остановлены генерирующие мощности во многих городах Украины. Именно поэтому я прошу поставить на голосование вызов сюда, в Верховную Раду, или приглашение, как кому нравится, руководителя НКРЭКУ на 28 апреля, на 12:30 с докладом по этому вопросу - говорится в заявлении Герасимова.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая вела данное заседание, поставила на голосование предложение вызвать Власенко 28 апреля.

"За" соответствующее решение проголосовал 161 народный депутат.

