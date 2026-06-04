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Глава ВОЗ признал отставание в борьбе со вспышкой Эболы в Конго

Киев • УНН

 • 968 просмотра

В Конго подтвердили 344 случая Эболы и 60 смертей из-за распространения вируса. Глава ВОЗ призвал не ограничивать поездки для эффективной борьбы.

Глава ВОЗ признал отставание в борьбе со вспышкой Эболы в Конго
Фото: АР

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает опережать усилия медиков по ее сдерживанию, несмотря на улучшение тестирования и диагностики. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным властей Конго, с середины мая, когда было объявлено о вспышке штамма Эбола Бундибуджио, зарегистрировано 344 случая заболевания и 60 смертей. В то же время количество подозреваемых случаев сократилось с 906 до 116. В соседней Уганде подтверждено 15 случаев заражения, один из которых завершился летально.

Глава ВОЗ заявил, что международное сообщество пока не успевает за темпами распространения болезни.

Вспышка имела большое преимущество, и мы все еще отстаем

– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, увеличение лабораторных и диагностических мощностей помогло улучшить выявление случаев заболевания, хотя отслеживание контактов инфицированных до сих пор остается недостаточным. После визита в эпицентр вспышки в Конго он выразил осторожный оптимизм.

То, что я увидел, дало мне надежду, хотя трудности остаются

– отметил Тедрос.

Ситуацию осложняет нестабильная обстановка в сфере безопасности на востоке страны. Накануне военные Конго сообщили о нападении боевиков группировки "Союзные демократические силы", связанной с "Исламским государством", в результате которого в провинции Северное Киву погибли 16 человек. Нападения боевиков препятствуют работе медицинских и гуманитарных служб в районах распространения вируса.

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Тедрос также призвал страны отменить общие ограничения на поездки, подчеркнув, что они мешают поставкам необходимых ресурсов и борьбе со вспышкой. По его словам, ВОЗ рекомендует проводить скрининг пассажиров на выезде в аэропортах, портах и на пограничных пунктах, а не вводить масштабные запреты на передвижение.

Гендиректор ВОЗ заявил, что вспышку Эболы в Конго можно остановить29.05.26, 06:38 • 3682 просмотра

Степан Гафтко

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Демократическая Республика Конго