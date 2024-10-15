Генштаб: сегодня уже 96 боев на фронте, больше всего - на Кураховском направлении

На фронте с начала суток произошло 96 боев, больше всего - почти треть - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе в сводке на 16 часов 15 октября, пишет УНН.

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. В общем, с начала суток уже произошло 96 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении противник безрезультатно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Кучеровки, Новоосиново, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

При поддержке штурмовой авиации на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

Девять боестолкновений завершились, еще четыре - продолжаются.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки российских захватчиков вблизи Калиновки и Предтечино.

На Торецком направлении состоялось семь вражеских атак в районе Торецка, Дачного и Щербиновки. Украинские воины остановили их все. В основном агрессор концентрирует свои усилия на Торецке, активно применяя бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 11 атак противника, три боестолкновения - еще продолжаются. В то же время, авиация противника бомбила населенный пункт Сухая Балка, сбросив три управляемые бомбы.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 30 раз в сторону Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. Шестнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Раздольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска бесполезно атаковали вблизи Малой Токмачки.

Один раз враг штурмовал позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Сумщине пострадали громады населенных пунктов Ободы и Басовка; кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Толстодубово, Сваркового и Юнаковки.

«Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о пяти авиационных ударах с применением восьми КАБ», - сообщили в Генштабе.

Генштаб: за сутки на фронте 198 боев, четверть - на Кураховском направлении