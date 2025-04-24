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Генштаб: до двух третей боев на фронте сегодня - на трех направлениях

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

С начала суток произошло 98 боевых столкновений, почти две трети из них – на Покровском, Курском и Краматорском направлениях. Силы обороны наносят значительные потери врагу.

Генштаб: до двух третей боев на фронте сегодня - на трех направлениях

Почти две трети из 98 боев на фронте с начала текущих суток произошло на трех направлениях - на Покровском, на курщине и на Краматорском, сообщили в сводке на 16:00 24 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. В общем с начала суток произошло 98 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Кучеривка, Заруцкое, Степок, Проходы, Белая Береза, Петрушовка, Хлебороб, Бояро-Лежачи Сумской области; Клинова-Новоселовка Харьковской области; Архиповка, Елино, Хотиевка, Мхи Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Угроиды, Краснополье, Степок, Рясное Сумской области; Кремский Бугор Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Редкодуб.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, Загризового и в сторону Богуславки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза - в сторону Ольговки, Редкодуба и вблизи Торского.

На Сиверском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку вблизи Верхнекаменского, до сих пор продолжается одно боестолкновение в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечиного. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня противник в целом атаковал восемь раз - в районах Торецка, Леонидовки и неподалеку Дилиевки; сейчас еще идут четыре боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Разлив, Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 23 атаки, 16 боестолкновений до сих пор продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка и Покровск. Потери оккупантов уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Привольное.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг семь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 13 атак российских захватчиков. Противник совершил 203 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях фронта ситуация, как отмечается, существенных изменений не претерпела.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 4342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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