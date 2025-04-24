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Генштаб: до двох третин боїв на фронті сьогодні - на трьох напрямках

Київ • УНН

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З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, майже дві третини з них – на Покровському, Курському та Краматорському напрямках. Сили оборони завдають значних втрат ворогу.

Генштаб: до двох третин боїв на фронті сьогодні - на трьох напрямках

Майже дві третини з 98 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на трьох напрямках - на Покровському, на курщині та на Краматорському, повідомили у зведенні на 16:00 24 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Заруцьке, Степок, Проходи, Біла Береза, Петрушівка, Хлібороб, Бояро-Лежачі Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області; Архипівка, Єліне, Хотіївка, Мхи Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Угроїди, Краснопілля, Степок, Рясне Сумської області; Кремський Бугор Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази - у бік Ольгівки, Рідкодуба та поблизу Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку поблизу Верхньокам’янського, дотепер триває одне боєзіткнення в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні противник загалом атакував вісім разів - у районах Торецька, Леонідівки та неподалік Диліївки; наразі ще точаться чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Розлив, Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, 16 боєзіткнень досі тривають. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка та Покровськ. Втрати окупантів уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби противника просунутись вперед.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 13 атак російських загарбників. Противник здійснив 203 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту ситуація, як зазначається, суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 4376 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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