Гарантировать мир может только поражение агрессора: Подоляк объяснил, почему следует снять ограничения с западного оружия для Украины

Международные партнеры должны обеспечить для Украины достаточные объемы оружия, ведь победа в войне против рф возможна только после военного поражения Москвы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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Он подчеркнул, что главный фактор эскалация - это российское вторжение, а не ответные действия Украины.

Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Но сам факт агрессии и обнуления международного права со стороны России – максимальная эскалация. Поэтому не надо продолжать оглядываться назад - подчеркивает Подоляк.

По его словам, промедление со сроками помощи и разрешениями для Украины это – это путь к повышению цены войны.

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Есть лишь две вещи, которые надо окончательно принять для себя. Первая: паритетность войны. Украине нужен сопоставимый объем оружия. Высокоточной. Чтобы компенсировать российское количество. По-другому никак ... и второе: скорость принятия решений в войне. Все надо делать быстро. Любое промедление-это всегда путь к повышению цены войны... - подчеркивает советник руководителя Офиса президента.

Подоляк отметил, что: при таком объеме агрессии и военных преступлений со стороны Рф гарантировать реальный мир можно только в случае военной победы Украины.

(...) гарантировать реальный мир нельзя ни одним другим способом, кроме обязательного военного поражения агрессора... - подытожил Подоляк.

Напомним

Глава Специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что в пределах предоставленного Берлином разрешения на удары по рф Украина может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot.

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