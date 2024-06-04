Гарантувати мир може тільки поразка агресора: Подоляк пояснив, чому слід зняти обмеження з західної зброї для України
Київ • УНН
За такого обсягу агресії та воєнних злочинів з боку рф гарантувати реальний мир можна лише у випадку воєнної перемоги України. Саме партнери повинні відмовитись від зволікань та забезпечити Київ озброєнням.
Міжнародні партнери повинні забезпечити для України достатні обсяги зброї, адже перемога у війні проти рф можлива лише після воєнної поразки москви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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Він підкреслив, що головний фактор ескалації - це російське вторгнення, а не дії України у відповідь.
Війна вже велика. Усі вчорашні червоні лінії зникли. Все те, що вчора здавалося немислимим, уже реальність. Ескалація? Так, є. Але сам факт агресії та обнулення міжнародного права з боку росії – максимальна ескалація. Тому не треба продовжувати озиратися назад
За його словами, зволікання з термінами допомоги та дозволами для України це – це шлях до підвищення ціни війни.
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Є лише дві речі, які треба остаточно прийняти для себе. Перша: паритетність війни. Україні потрібен порівнянний обсяг зброї. Високоточної. Щоб компенсувати російську кількість. По-іншому ніяк… І друге: швидкість ухвалення рішень у війні. Все треба робити швидко. Будь-яке зволікання – це завжди шлях до підвищення ціни війни...
Подоляк зауважив, що: за такого обсягу агресії та воєнних злочинів з боку Рф гарантувати реальний мир можна тільки у випадку військової перемоги України.
(...) гарантувати реальний мир не можна в жоден інший спосіб, крім обов’язкової воєнної поразки агресора...
Нагадаємо
Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що в межах наданого Берліном дозволу на удари по рф Україна може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі Росії німецькими системами Patriot.
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