Футболистов СК "Полтава" доставили в ТЦК перед матчем и выписали им повестки - журналист

Футболисты СК "Полтава", которые направлялись на матч против ФК "Кудривка", были задержаны на пути к стадиону военными ТЦК и СП и доставлены в центр комплектования. Футболистам выписали повестки, после чего отпустили. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Бурбас, в минувшие выходные автобус с футболистами СК "Полтава", который направлялся в Горишни Плавни на домашнюю игру против "Кудривки", был остановлен сотрудниками ТЦК и СП, после чего всю команду отправили в ТЦК.

По данным журналиста, игрокам полтавского клуба выписали повестки, а футболист полтавчан Денис Галенков был задержан, поскольку реестр показывал, что он находится в розыске.

"Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно из моих источников, то его как раз задержали, и в ТЦК он решил свои дела, поскольку якобы он значился в системе как "находится в розыске". Именно поэтому он всю эту неделю в составе СК "Полтава" отсутствовал, не тренировался. Якобы сейчас он должен вернуться к тренировочному процессу", - сказал Бурбас.

Также канал Gool_ua сообщает, что повестки получили не только игроки полтавского клуба, но и 2 футболиста "ЮКСА", которые являются игроками стартового состава.

Дополнение

В субботу, 2 ноября, на стадионе "Локомотив" прошел матч Первой лиги, в котором СК "Полтава" принимала ФК "Кудривка" из поселка Бузова Киевской области. "Кудривка" забила два гола за шесть минут, однако еще до перерыва „Полтаве" удалось отыграть один мяч. Матч завершился при счете 2:1, что позволило "Кудривке" обогнать "Полтаву" и возглавить турнирную таблицу.

После сегодняшней ничьей против ФК "Кремень", СК "Полтава" занимает первое место в группе В Первой лиги, набрав 26 очков в 14 матчах.

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