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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн получил украинский паспорт

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн получил украинский паспорт

Киев  •  УНН

14:45 • 1785 просмотра

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Захар Бауманн, 17-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед", стал гражданином Украины. Сын эмигрантов из Коломыи имеет 32 матча за МЮ и готов представлять Украину на международной арене.

17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" украинского происхождения Захар Бауманн получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе. И не только на футбольном поле", - прокомментировал футболист.

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Дополнение

Захар Бауманн - сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне 2 января 2007 года, занимался футболом в академии "Манчестер Юнайтед". Выступает на позиции центрального полузащитника. Профессиональный контракт с МЮ подписал 1 июля 2023 года. В сезоне 2023/2024, выступая за "Манчестер Юнайтед U18", провел 18 матчей за команду, забив один гол в домашнем матче против "Лидс Юнайтед" (4:0).

Также в прошлом сезоне провел 6 игр за "Манчестер Юнайтед U21", в том числе забил гол в ворота "Дерби Каунти".

В нынешней кампании Премьер-лиги U18, Бауманн провел 6 игр, в которых забил один гол в матче против "Блэкберна" и отдал голевую в матче против "Мидлсбро".

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Также провел одну игру в юношеской Лиге чемпионов за "Манчестер Юнайтед U19", где отдал голевую передачу.

В целом же Бауманн провел 32 игры за МЮ, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые. Также футболист имеет в своем активе трофей победителя юношеской Английской Премьер лиги до 18 лет сезона 2023/2024.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на заключительные матчи Лиги наций против Грузии и Албании. Дебютный вызов получил Егор Ярмолюк из английского "Брентфорда", а также второй раз подряд были вызваны фланговые полузащитники "Полесья" Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Капитан сборной Андрей Ярмоленко во второй раз не получил вызов в сборную, а вице-капитан Тарас Степаненко оказался в резервном списке.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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