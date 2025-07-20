Фронт 20 июля: 122 боевых столкновения и значительные потери врага - Генштаб

С начала суток 20 июля на фронте произошло 122 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив 5 ракет, 53 авиационных удара, сбросив при этом 71 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1427 дронов-камикадзе и совершили 4327 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 229 артиллерийских обстрелов.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка и Старица.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска, одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбивали 17 штурмов противника в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григоровки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

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С начала суток на Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Предтечино.

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дылеевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки, две атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоекономическое, Лысовка, Зверово, Новопавловка, Орехово, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 130 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, пять мотоциклов, три пушки, 14 беспилотных летательных аппаратов, три антенны управления БПЛА, два пункта управления БПЛА, также повреждены три единицы автомобильной техники, две пушки и две антенны управления БПЛА российских оккупантов - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой,

"Воскресенка, Малеевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополь. Еще три боестолкновения продолжаются", - рассказали военные.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, кроме того враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

Напомним

За сутки 19 июля Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков, доведя общие потери врага до 1 041 990 человек. Также уничтожено 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.

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