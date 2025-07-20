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Фронт 20 липня: 122 бойові зіткнення та значні втрати ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 536 перегляди

20 липня на фронті відбулося 122 бойові зіткнення, ворог завдав 2 ракетних та 53 авіаційних удари, застосував 1427 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку знешкоджено 209 окупантів та знищено значну кількість техніки.

Фронт 20 липня: 122 бойові зіткнення та значні втрати ворога - Генштаб

Від початку доби 20 липня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів застосувавши 5 ракет, 53 авіаційних ударів, скинувши при цьому 71 керовану бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 1427 дронів-камікадзе та здійснили 4327 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська, одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбивали 17 штурмів противника у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

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З початку доби на Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, три гармати, 14 безпілотних літальних апаратів, три антени управління БпЛА, два пункти управління БпЛА, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та дві антени управління БпЛА російських окупантів

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой,

"Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль. Ще три боєзіткнення тривають", - розповіли військові.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, крім того ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

Нагадаємо

За добу 19 липня Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників, довівши загальні втрати ворога до 1 041 990 осіб. Також знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Україна
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