Французские фермеры начали масштабные протесты против торговой сделки с МЕРКОСУР
Киев • УНН
В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.
Фермеры Франции митингуют против экономического пакта между ЕС и странами Южной Америки. Мероприятия проходят в 80 департаментах Франции.
Передает УНН со ссылкой на VRT.
Детали
Французские фермеры начали общенациональные протесты против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке).
Профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs призвали к общенациональным протестам в понедельник и вторник. По данным газеты Le Parisien, акции запланированы в 80 из примерно 100 французских департаментов.
«Мы против заключения несбалансированной сделки, которая способна уничтожить часть французского сельского хозяйства», - сказал Арно Руссо, председатель сельскохозяйственного союза FNSEA, газете La Tribune Dimanche.
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Фермеры настаивают, что указанный договор должен быть принципиально изменен, поскольку сейчас он не придерживается Парижского климатического соглашения и равных условий производства.
Справочно
Соглашение между ЕС и альянсом МЕРКОСУР с его странами-членами Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем, как планируется, должно создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с более чем 700 миллионами жителей. Ее главная цель - снизить таможенные пошлины и таким образом стимулировать торговлю.
Напомним,
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