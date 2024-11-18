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Французские фермеры начали масштабные протесты против торговой сделки с МЕРКОСУР

Французские фермеры начали масштабные протесты против торговой сделки с МЕРКОСУР

Киев  •  УНН

 • 1738 просмотра

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В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.

Фермеры Франции митингуют против экономического пакта между ЕС и странами Южной Америки. Мероприятия проходят в 80 департаментах Франции.

Передает УНН со ссылкой на VRT.

Детали

Французские фермеры начали общенациональные протесты против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке). 

Профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs призвали к общенациональным протестам в понедельник и вторник. По данным газеты Le Parisien, акции запланированы в 80 из примерно 100 французских департаментов.

«Мы против заключения несбалансированной сделки, которая способна уничтожить часть французского сельского хозяйства», - сказал Арно Руссо, председатель сельскохозяйственного союза FNSEA, газете La Tribune Dimanche.

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Фермеры настаивают, что указанный договор должен быть принципиально изменен, поскольку сейчас он не придерживается Парижского климатического соглашения и равных условий производства.

Справочно

Соглашение между ЕС и альянсом МЕРКОСУР с его странами-членами Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем, как планируется, должно создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с более чем 700 миллионами жителей. Ее главная цель - снизить таможенные пошлины и таким образом стимулировать торговлю.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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