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Франция также приостановила действие лицензии авиакомпаний Беларуси на полеты в страну

Киев • УНН

 • 15255 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании “Белавиа” приостановлено во Франции, сообщил государственный секретарь транспорта Жан-Батист Джеббари, передает УНН.

Франция также приостановила действие лицензии авиакомпаний Беларуси на полеты в страну

Детали

Он сказал, что также обратился к французским авиакомпаниям с просьбой прекратить полеты в белорусском воздушном пространстве.

“В целях безопасности я попросил авиакомпании, работающие во Франции, избегать воздушного пространства Беларуси до дальнейшего уведомления. Я также приостановил разрешение „Белавии“”, — написал Джеббари в Twitter.

Ранее

24 мая об аналогичных поручениях сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс. В ночь на 25 мая лидеры стран Евросоюза по итогам саммита призвали европейские авиакомпании избегать полетов над Белоруссией, а Совет ЕС — запретить белорусским компаниям пролет над территорией ЕС и ввести дополнительные санкции.

For safety reasons, I have requested airlines operating in France to avoid Belarusian airspace until further notice. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) May 24, 2021

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

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