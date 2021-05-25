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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Франція також зупинила дію ліцензії авіакомпаній Білорусі на польоти до країни

Київ • УНН

 • 15255 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Дія дозволу на польоти білоруської авіакомпанії “Бєлавіа” призупинена у Франції, повідомив державний секретар транспорту Жан-Батіст Джеббарі, передає УНН.

Франція також зупинила дію ліцензії авіакомпаній Білорусі на польоти до країни

Деталі

Він сказав, що також звернувся до французьких авіакомпаній з проханням припинити польоти в білоруському повітряному просторі.

“З метою безпеки я попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення. Я також призупинив дозвіл „Белавіа“”, — написав Джеббарі в Twitter.

Раніше

24 травня про аналогічні доручення повідомив глава Мінтрансу Великої Британії Грант Шеппс. У ніч на 25 травня лідери країн Євросоюзу за підсумками саміту закликали європейські авіакомпанії уникати польотів над Білоруссю, а Рада ЄС — заборонити білоруським компаніям проліт над територією ЄС і ввести додаткові санкції.

For safety reasons, I have requested airlines operating in France to avoid Belarusian airspace until further notice. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) May 24, 2021

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

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