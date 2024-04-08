Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а двое ее участников - Эстония и Люксембург - объявили о новых финансовых взносах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В заседании группы приняли участие 11 стран-участниц ИТ-коалиции, а также представители семи стран-наблюдателей, Европейского Союза и НАТО. Они обсудили статус закупок и приоритетов на этот год, а также дорожную карту планирования закупок.

В ближайшее время можем ожидать, что к нам присоединятся еще больше стран, а также дополнительные взносы и первые поставки оборудования для Украины - заявила заместитель министра обороны Эстонии по планированию политики Туули Дунетон.

Кроме того, руководящая Группа ИТ-коалиции создала четыре тематические экспертные группы для обмена экспертизой, а несколько стран - в частности Эстония и Люксембург - объявили о дальнейших финансовых взносах.

Со времени последней встречи Руководящей Группы в феврале, нам удалось ускорить процессы закупок. Мы разместили первые заказы и первые поставки уже в пути. Технологии могут менять игру и иметь прямое влияние на операции. Именно поэтому ИТ-коалиция и ее деятельность важна, и поэтому мы продолжаем приглашать страны присоединиться - подытожил директор Национальный директор по вопросам вооружения Люксембурга полковник Ги Хоффман.

Справочно

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Напомним,

Зимой Дания анонсировала помощь объемом более 12 миллионов евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины.