Эйфелева башня и Лувр сократили часы работы из-за рекордной жары во Франции
Киев • УНН
В Париже из-за жары, превысившей 40 градусов, сократили часы работы Эйфелевой башни и Лувра. Во Франции зафиксировали самый жаркий день в истории наблюдений.
Власти Парижа решили сократить часы работы Эйфелевой башни и музея Лувр из-за сильной жары, охватившей Францию. Температура воздуха в отдельных регионах страны превысила 40 градусов, сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.
Детали
Во вторник Эйфелева башня будет работать только до 16:00 по местному времени. Такое решение оператор объекта назвал исключительной мерой из-за экстремальных погодных условий.
Эйфелева башня является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей мира и символом французской столицы.
Лувр также ограничил время посещения
Руководство музея Лувр сообщило, что со среды по субботу учреждение будет закрываться в 16:00, то есть на два часа раньше обычного графика.
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В музее пояснили, что высокая температура усложняет условия как для посетителей, так и для работников в самые жаркие часы дня.
Лувр входит в перечень самых популярных музеев мира и ежегодно принимает миллионы туристов.
Во Франции зафиксировали самый жаркий день в истории наблюдений
По данным национальной метеорологической службы Meteo-France, во вторник в стране был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.
Предварительные данные свидетельствуют, что средняя дневная и ночная температура, зафиксированная 30 метеостанциями, составила 29,8 градуса.
По информации AFP, с начала волны жары 18 июня во Франции уже погибли 40 человек. Большинство случаев связано с купанием во время аномально высоких температур.
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