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Эйфелева башня и Лувр сократили часы работы из-за рекордной жары во Франции

Киев • УНН

 • 928 просмотра

В Париже из-за жары, превысившей 40 градусов, сократили часы работы Эйфелевой башни и Лувра. Во Франции зафиксировали самый жаркий день в истории наблюдений.

Эйфелева башня и Лувр сократили часы работы из-за рекордной жары во Франции

Власти Парижа решили сократить часы работы Эйфелевой башни и музея Лувр из-за сильной жары, охватившей Францию. Температура воздуха в отдельных регионах страны превысила 40 градусов, сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Во вторник Эйфелева башня будет работать только до 16:00 по местному времени. Такое решение оператор объекта назвал исключительной мерой из-за экстремальных погодных условий.

Эйфелева башня является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей мира и символом французской столицы.

Лувр также ограничил время посещения

Руководство музея Лувр сообщило, что со среды по субботу учреждение будет закрываться в 16:00, то есть на два часа раньше обычного графика.

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В музее пояснили, что высокая температура усложняет условия как для посетителей, так и для работников в самые жаркие часы дня.

Лувр входит в перечень самых популярных музеев мира и ежегодно принимает миллионы туристов.

Во Франции зафиксировали самый жаркий день в истории наблюдений

По данным национальной метеорологической службы Meteo-France, во вторник в стране был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Предварительные данные свидетельствуют, что средняя дневная и ночная температура, зафиксированная 30 метеостанциями, составила 29,8 градуса.

По информации AFP, с начала волны жары 18 июня во Франции уже погибли 40 человек. Большинство случаев связано с купанием во время аномально высоких температур.

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Степан Гафтко

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