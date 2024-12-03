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"Доообра ферма": как украинские крафтовые сыры завоевывают мир

"Доообра ферма": как украинские крафтовые сыры завоевывают мир

Киев  •  УНН

 • 7021 просмотра

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"Доообра ферма" из Богуславщины получила две бронзовые награды на World Cheese Awards 2024. Предприятие уже третий год подряд представляет Украину на престижном международном конкурсе сыров.

Украинская сыроварня "Доообра ферма" из Богуславщины получила две бронзовые награды на конкурсе World Cheese Awards 2024 в Португалии. Это престижное мероприятие, известное как "сырный Оскар", стало ежегодной традицией для предприятия, которое несмотря на вызовы войны продолжает представлять Украину на мировой арене. Главный технолог Андрей Белый поделился с журналистом УНН секретами успеха и рассказал об уникальности крафтовой продукции.

На конкурсе World Cheese Awards 2024 среди 4700 образцов сыров, представленных на 100 столах, эксперты выбрали лучших, в которые вошли 11 украинских производителей, в том числе и "Доообра ферма".

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Основатель сыроварни "Доообра ферма" Тарас Ложенко

УНН узнало у главного технолога "Доооброй фермы" о конкурсе, секретах создания идеального сыра и залоге успеха украинской сыроварни. 

"Мы уже не впервые участвуем в World Cheese Awards. Впервые попали туда в 2022 году. Именно наша ферма, впервые за долгое время, представляла Украину в таком масштабном конкурсе. До нас этого никто не делал", - рассказывает Андрей.

Он говорит, что вывезти даже несколько кусочков сыра в ЕС сложно, но все же несмотря на все преграды и войну, участие в мировых конкурсах стало для них ежегодной традицией.

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Технолог рассказывает, что сейчас украинские крафтовые твердые сыры только набирают свою популярность, ведь в культуре нашего народа такого было.

"Дело в сырных традициях. В центральной Украине не было исторической традиции изготовления твердых сыров — это связано с ландшафтом страны", - добавляет он.

Андрей отмечает, что равнинный характер территории Украины позволял держать коров, овец или коз вблизи домохозяйств. Вместо этого традиция производства сыров в основном развивалась в горных районах, поскольку животные находились вдали от ферм, что требовало переработки и консервирования молочных продуктов.

"Именно поэтому культуры украинских твердых сыров не было, из-за этого украинцы покупали зарубежный сыр. Уже сейчас, на волне развития крафтовых сыров, ассортимент вырос, а их качество на высоте", - добавляет технолог.

По его словам, у Украины очень хорошая молочная база и сырье, особенно после того, как добавили новый сорт молока — "экстра".

"В нашем случае поиск качественного сырья не нужен. У нас закрытый цикл: начиная с кормов для животных, которые дают молоко, к уже готовой продукции. Еще 12 лет назад мы уже работали с молоком "экстра" сорта", - добавил Андрей.

Что касается украинских рецептов сыров, то это только брынза, которая имеет 2 вида: "Карпатская брынздя" и брындза южных регионов, но она более мягкая.

"По факту, сейчас мы пишем украинскую сырную историю заново. Конечно, в Украине нельзя сделать такую же "гауду", как в Нидерландах, так же как в Нидерландах нельзя сделать такую же "Легенду", которую мы делаем у себя на ферме", - добавляет главный технолог.

Пока, по словам Андрея, будет трудно вывести их продукцию за границу, нужно провести сертификацию, чтобы доказать европейцам высокое качество сыра, а это уже вопрос финансовой сложности.

"Нужно много производить сыра,  чтобы эта сертификация окупила саму себя",- подчеркнул он.

На вопрос, каковы же три основных принципа создания качественного и вкусного сыра Андрей ответил: "Натуральность продукта, безо всяких ароматизаторов и стабилизаторов. Также важным принципом для нас является закрытый цикл, ведь от него зависит качество сырья. Мы этот вопрос взяли в свои руки, поэтому в качестве сырья мы не сомневаемся. И главное - контроль и ответственность на всех этапах".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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