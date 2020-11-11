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В Армению прибыло уже более 400 российских миротворцев

В Армению прибыло уже более 400 российских миротворцев

Киев  •  УНН

 • 16642 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 прибыли в Армению, они доставили в страну уже более 400 российских миротворцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает УНН.

“В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения”, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-центре напомнили, что для выполнения своей миссии в нагорно-карабахском регионе будут переброшены около 2 тыс. военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Как ранее сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие. В частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении .

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие его страны в урегулировании ситуации в Карабахе. До этого турецкая сторона не заявляла о своих планах участвовать в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.

Следует отметить, что после подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

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