До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

На разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности. Работа над законопроектом будет выполняться во взаимодействии Министерства обороны и Генерального штаба, потому что Генштаб обладает полной картиной, ситуацией и перспективами. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Норма о демобилизации через 36 месяцев присутствовала в первом чтении, но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, понимает угрозы и риски, которые становятся перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Популистских мыслей очень сейчас много, в то же время мы должны понимать, что эскалация агрессии РФ продолжается. - объяснил Лазуткин.

Детали

Он отметил, что наступление рф идет буквально по всей линии фронта и сейчас ослаблять Силы обороны нельзя.

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Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать новый закон, который будет касаться непосредственно ротации, демобилизации в течение восьми месяцев. От этого отталкиваемся, потому что он очень нужен. Понятно, что люди, которые изначально воюют и держат оборону с 2022 года, устают, истощаются. Но в то же время нужно пополнение и очень много норм нужно будет урегулировать и подойти детально, потому что более 4 тыс. правок в законе о мобилизации затрудняют определенным образом принятие еще и норм о демобилизации. - рассказал Лазуткин.

По его словам, положения о демобилизации будут в отдельном законопроекте рассматриваться.

На вопрос, восемь месяцев закладывается на разработку законопроекта о демобилизации, Лазуткин ответил: "Это есть в заключении парламентского комитета. До восьми месяцев".

Лазуткин сообщил, что работа над законопроектом будет выполняться во взаимодействии Министерства обороны Украины и Генерального штаба, потому что Генштаб владеет полной картиной, ситуацией и перспективами.

Должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе не оптимистичных. - добавил Лазуткин.

Контекст

9 апреля источники УНН сообщили, что демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил впоследствии, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.

Гончаренко 10 апреля сообщил, что скорее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра.

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