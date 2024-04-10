КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации
Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко
Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры
Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции
Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф
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На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома
Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации
До восьми месяцев отведено на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих в сотрудничестве с Министерством обороны и Генеральным штабом.
Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко
Во время рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады присутствуют всего 42 народных депутата.
Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры
Экспортно-импортный банк США одобрил предоставление кредита "Укрзализныце" на сумму $156,6 млн для закупки около 40 тепловозов, что усилит логистические возможности Украины и развитие инфраструктуры в условиях войны.
Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции
Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с французской федерацией InfraNum о получении гранта в размере 756 000 евро на восстановление интернета и связи в прифронтовых общинах Украины, пострадавших от российского вторжения.
Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф
В годовщину второй мировой войны россия планирует привлечь украинских подростков к пропагандистским мероприятиям в россии, используя вторую мировую войну как основу для своей пропаганды с целью милитаризации населения и оправдания своей неофашистской политики.
В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы
Депутаты партии "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы после того, как из законопроекта о мобилизации изъяли норму о демобилизации после 36 месяцев службы.
На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома
Российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, в результате чего на Никопольщине повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.
Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО
Силы обороны Украины полностью контролируют Херсонскую область и готовы отразить любые попытки российского наступления. информация, о якобы наступлении россиян на Херсонщину не соответствует действительности.
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Кипер возглавил Одесскую областную военную администрацию в конце мая 2023 года. В эксклюзивном интервью УНН он рассказал о новой жизни и профессиональном опыте, критике и мечтах.
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами своей территории для самозащиты от российского вторжения, в соответствии с Уставом ООН.