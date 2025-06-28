День Конституции Украины и День молочного шоколада: что еще отмечают 28 июня

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции, а в остальном мире - День молочного шоколада, который более полутора веков остается одним из самых популярных десертов, пишет УНН.

День Конституции Украины

28 июня в Украине отмечают важный национальный праздник - День Конституции. Эта дата является символом становления государства, утверждения его правовой основы и демократических ценностей.

Конституция независимой Украины была принята в ночь с 27 на 28 июня 1996 года после непрерывного заседания парламента, продолжавшегося почти сутки. На утреннем голосовании в 9:18 ее поддержали 315 народных депутатов - это обеспечило необходимое конституционное большинство.

Этот документ закрепил основные государственные принципы: суверенитет, неделимость территории, правовое устройство, разделение властей, а также гарантированные права и свободы граждан. Конституция стала первым полноценным Основным Законом независимой Украины и завершила сложный этап перехода от советской к демократической модели управления.

Интересно, что Украина была последней среди бывших советских республик, которая приняла собственную Конституцию. Однако это позволило учесть уже сделанные ошибки в других государствах и заложить более современную, европейскую основу.

День молочного шоколада

Ежегодно 28 июня в Соединенных Штатах отмечают Национальный день молочного шоколада - праздник, который учредила Ассоциация кондитеров. Хотя официально он имеет американское происхождение, благодаря соцсетям этот день приобрел популярность по всему миру и превратился в настоящий международный "десертный" марафон для любителей сладостей.

История молочного шоколада насчитывает 1839 год - именно тогда на фабрике немецкой компании Jordan & Timaeus появился первый образец этого продукта. Однако выглядел он не так, как мы привыкли: тогда шоколад был в форме горячего напитка. Лишь спустя три десятилетия швейцарскому шоколатье Даниэлю Петеру удалось разработать рецептуру твердого молочного шоколада. Это изобретение мгновенно завоевало популярность и стало классикой среди всех видов сладостей.

День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня

Международный день пирсинга

Прокалывание мочки уха, вероятно, стало первым опытом человечества в сфере боди-модификаций - все благодаря ее анатомической простоте. Археологи обнаружили замороженную в австрийском леднике мумию с проколотыми и даже расширенными мочками ушей (диаметром до 11 мм). По результатам исследований, возраст этого тела превышает 5000 лет - это доказывает, что пирсинг сопровождал человека еще с доисторических времен.

Современная же эра профессионального пирсинга началась в 1978 году, когда Джим Уорд открыл в Калифорнии студию Gauntlet - первый специализированный салон пирсинга. В честь его вклада 28 июня, день рождения Уорда, считается Международным днем пирсинга. По легенде, этот праздник учредил его близкий друг как способ почтить Джима и популяризировать культуру боди-арта.

Сегодня этот день празднуется во всем мире: пирсинг-студии устраивают акции, дарят скидки, а клиенты охотно добавляют новые украшения в свою коллекцию. Это не только дань моде - для многих пирсинг является формой самовыражения и символом индивидуальности.

Международный день амброзии

Ежегодно в последнюю субботу июня в мире отмечают Международный день амброзии, провозглашенный Генассамблеей ООН в 2011 году. Цель этой даты - привлечь внимание к опасностям, которые представляет это агрессивное растение для здоровья людей и сельского хозяйства.

Амброзия - не просто сорняк. Ее пыльца, активно распространяющаяся в период цветения, способна вызвать сильные аллергические реакции, в частности сезонный ринит, конъюнктивит и даже приступы бронхиальной астмы. Особенно уязвимы люди с уже имеющимися респираторными проблемами. Научные исследования доказывают, что с каждым годом количество аллергиков растет - в Европе уже около 20% населения страдают от этих хронических симптомов.

Амброзия не менее опасна и для аграрной отрасли: она стремительно вытесняет культурные растения, истощает почву и затрудняет выращивание урожая. Эксперты предупреждают: если не принять системных мер по борьбе с ней, к 2050 году концентрация ее пыльцы возрастет вчетверо, а уже к 2025-му почти половина европейцев будут ощущать на себе симптомы аллергии.

Аллерголог рассказала, какая летом может быть аллергия и как влияет стресс на ее проявления

Всемирный день против отказа от домашних животных

В последнюю субботу июня мир вспоминает об одной из самых болезненных проблем - отказе от домашних животных. Этот день, учрежденный французской благотворительной организацией Solidarité Refuges из города Булонь-Бийанкур, имеет целью привлечь внимание к судьбе брошенных четвероногих.

С 2018 года активное участие в проведении этого дня принимает ассоциация Solidarité-Peuple-Animal, которая борется за права животных и помогает около 100 тысячам кошек и собак, ежегодно оказывающихся без дома во Франции. К кампании присоединились также организации Animaux Online и многочисленные приюты по всей стране.

Особую тревогу вызывает ситуация в летний период, когда многие владельцы оставляют своих любимцев на произвол судьбы из-за планов на отпуск. Статистика свидетельствует: именно летом фиксируется наибольшее количество случаев отказа от животных. По уровню безответственного отношения к домашним любимцам Франция, к сожалению, лидирует в Европе.

Чтобы изменить эту ситуацию, активисты проводят просветительские кампании, призывая людей задуматься об ответственности перед животными. Одной из главных тем является важность стерилизации и адопции из приютов вместо покупки.

Европарламент одобрил запрет калечения животных и чипирования кошек и собак

День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

28 июня Церковь восточного обряда чтит память перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Они жили в III веке на территории Египта. Кир прославился в городе Александрия как благочестивый медик, который лечил больных бесплатно, предостерегая их от греховной жизни, которая часто, по его мнению, вызывала физические недуги. Впоследствии он оставил светскую жизнь и поселился в монастыре в Аравийской пустыне, где по благодати Божией получил дар исцеления молитвой.

К нему присоединился Иоанн, бывший воин, который принял крещение и посвятил жизнь служению Христу. Узнав об аресте христианки Афанасии и ее трех дочерей в Канопе, оба святых отправились туда, чтобы поддержать их в испытании. Однако сами были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены мечом в 311 или 312 году, незадолго после мученической смерти Афанасии и ее детей.

Мощи святых хранились в церкви святого Марка, где вскоре начали происходить многочисленные чудеса. Спустя столетие Александрийский патриарх Кирилл перенес часть этих святынь в город Менута, надеясь искоренить языческие верования. Там в их честь построили величественный храм, ставший местом паломничества верующих. Святые Кир и Иоанн считаются покровителями врачей и больных.

Папа Лев XIV считает ИИ ключевой угрозой человечеству: детали