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Европарламент одобрил запрет калечения животных и чипирования кошек и собак

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Европейский парламент принял новые правила, предусматривающие обязательное чипирование кошек и собак и запрет калечения. Поддержку получил запрет продажи животных в зоомагазинах, разрешая приобретение только у заводчиков или приютов.

Европарламент одобрил запрет калечения животных и чипирования кошек и собак

Европейские депутаты проголосовали за введение обязательной идентификации домашних животных, запрет на калечение и новые стандарты содержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Новые правила касаются кошек и собак, которых в ЕС насчитывается более 150 миллионов. Принятый документ предусматривает микрочипирование животных, запрет на обрезание ушей и хвостов, электроошейников без ограничителей, инбридинга и разведения с патологическими признаками.

Благодаря этому предложению мы создадим первые в истории минимальные правила, которые предоставят государствам-членам возможность выйти за рамки этих стандартов

– сказала докладчик документа Вероника Вреционова.

Также парламент поддержал запрет на продажу кошек и собак в зоомагазинах. Теперь их можно будет приобрести только у заводчиков или в приютах.

Исключения

Некоторые положения вызвали споры. В частности, парламент ослабил требования для заводчиков, содержащих небольшое количество животных. Однако, по словам правозащитников, ряд исключений остался.

Этот текст закладывает некоторые интересные основы, но он не затрагивает сути вопроса

– сказал Кристоф Мари из французской зоозащитной организации Fondation 30 Millions d'Amis.

Дополнительно

Законопроект получил 457 голосов "за" и 17 "против". Теперь документ должны одобрить государства-члены ЕС. Только после этого новые правила вступят в силу.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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