Европарламент одобрил запрет калечения животных и чипирования кошек и собак
Киев • УНН
Европейский парламент принял новые правила, предусматривающие обязательное чипирование кошек и собак и запрет калечения. Поддержку получил запрет продажи животных в зоомагазинах, разрешая приобретение только у заводчиков или приютов.
Европейские депутаты проголосовали за введение обязательной идентификации домашних животных, запрет на калечение и новые стандарты содержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Новые правила касаются кошек и собак, которых в ЕС насчитывается более 150 миллионов. Принятый документ предусматривает микрочипирование животных, запрет на обрезание ушей и хвостов, электроошейников без ограничителей, инбридинга и разведения с патологическими признаками.
Благодаря этому предложению мы создадим первые в истории минимальные правила, которые предоставят государствам-членам возможность выйти за рамки этих стандартов
Также парламент поддержал запрет на продажу кошек и собак в зоомагазинах. Теперь их можно будет приобрести только у заводчиков или в приютах.
Исключения
Некоторые положения вызвали споры. В частности, парламент ослабил требования для заводчиков, содержащих небольшое количество животных. Однако, по словам правозащитников, ряд исключений остался.
Этот текст закладывает некоторые интересные основы, но он не затрагивает сути вопроса
Дополнительно
Законопроект получил 457 голосов "за" и 17 "против". Теперь документ должны одобрить государства-члены ЕС. Только после этого новые правила вступят в силу.
В Киеве домашних животных можно будет регистрировать через ЦНАПы: что для этого нужно09.05.25, 15:06 • 9054 просмотра