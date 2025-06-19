Європарламент схвалив заборону каліцтва тварин і мікрочіпізацію котів і собак

Європейські депутати проголосували за запровадження обов’язкової ідентифікації домашніх тварин, заборону на каліцтва та нові стандарти утримання. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Нові правила стосуються котів і собак, яких у ЄС налічується понад 150 мільйонів. Ухвалений документ передбачає мікрочіпізацію тварин, заборону обрізання вух і хвостів, електроошийників без обмежувачів, інбридингу та розведення з патологічними ознаками.

Завдяки цій пропозиції ми створимо перші в історії мінімальні правила, що нададуть державам-членам можливість вийти за рамки цих стандартів – сказала доповідачка документа Вероніка Вреціонова.

Також парламент підтримав заборону продажу котів і собак у зоомагазинах. Тепер їх можна буде придбати лише у заводчиків або притулках.

Винятки

Деякі положення викликали суперечки. Зокрема, парламент послабив вимоги для заводчиків, які утримують невелику кількість тварин. Однак, за словами правозахисників, низка винятків залишилася.

Цей текст закладає деякі цікаві основи, але він не торкається суті питання – сказав Крістоф Марі з французької зоозахисної організації Fondation 30 Millions d'Amis.

Додатково

Законопроєкт отримав 457 голосів "за" і 17 "проти". Тепер документ мають схвалити держави-члени ЄС. Тільки після цього нові правила набудуть чинності.

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