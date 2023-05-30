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Аллерголог рассказала, какая летом может быть аллергия и как влияет стресс на ее проявления

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Летом люди сталкиваются с сезонными аллергиями, такими как пыльца злаков, луговых трав, а в конце лета начинают возникать проблемы связанные с пыльцой сорняков. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог-пульмонолог, врач педиатр Майя Руселевич, и отметила, что на фоне постоянного стресса у украинцев могут усиливаться проявления аллергии.

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«Украинцы летом сталкиваются с сезонными аллергиями, такими как пыльца злаков, луговых трав, а в конце лета начинаются уже проблемы связанные с пыльцой сорняков. Это амброзия, полынь, подсолнечник», - рассказала Руселевич.

По ее словам, для аллергиков все три месяца опасны, потому что это индивидуальная чувствительность к разным видам аллергенов.

«Кто-то реагирует на злаки, кто-то реагирует на пыльцу сорняков, а кто-то имеет аллергию на два типа пыльцевых аллергенов, и на луговые травы, и на сорняки», - сказала Руселевич.

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Также аллерголог сообщила, что большинство людей имеют самые сильные симптомы аллергии в конце лета, когда идет высокий уровень пыльцы сорняков.

«К сожалению эта проблема касается и взрослых, и детей. С каждым годом мы видим увеличение количества наших пациентов», - сказала Руселевич. Кроме того, Руселевич прокомментировала влияние стресса, с которым каждый день сталкиваются украинцы из-за полномасштабной войны, ракетных обстрелов на проявление аллергии.

«Сейчас на фоне постоянного стресса у нас усиливаются проявления аллергии, и очень часто мы имеем обострение не только аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, поллиноза, но и обострение пыльцевой бронхиальной астмы. Потому что стресс – это также провокатор обострения аллергии», - отметила Руселевич.

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