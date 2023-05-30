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Алерголог розповіла, яка влітку може бути алергія та як впливає стрес на її прояви

Алерголог розповіла, яка влітку може бути алергія та як впливає стрес на її прояви

Київ • УНН

 • 1013202 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Влітку люди зіштовхуються з сезонними алергіями, такими як пилок злаків, лугових трав, а в кінці літа починають виникати проблеми пов’язані з пилком бур’янів. Про це журналісту УНН розповіла алерголог-пульмонолог, лікар педіатр Майя Руселевич, та зазначила, що на фоні постійного стресу в українців можуть посилюватись прояви алергії.

Цитата

«Українці влітку зіштовхуються з сезонними алергіями, такими як пилок злаків, лугових трав, а в кінці літа починають вже мати проблеми пов’язані з пилком бур’янів. Це амброзія, полин, соняшник», - розповіла Руселевич.

За її словами, для алергіків всі три місяці небезпечні, тому що це індивідуальна чутливість до різних видів алергенів.

«Хтось реагує на злаки, хтось реагує на пилок бур’янів, а хтось має алергію на два типи пилкових алергенів, і на лугові трави, і на бур'яни», - сказала Руселевич.

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Також алерголог повідомила, що більшість людей мають найсильніші симптоми алергії наприкінці літа, коли йде високий рівень пилку бур’янів.

«На жаль ця проблема стосується і дорослих, і дітей. З кожним роком ми бачимо збільшення кількості наших пацієнтів», - сказала Руселевич. Окрім того, Руселевич прокоментувала вплив стресу, з яким кожного дня стикаються українці через повномасштабну війну, ракетні обстріли на прояв алергії.

«Зараз на фоні постійного стресу в нас посилюються прояви алергії, і дуже часто ми маємо загострення не тільки алергічного риніту, алергічного кон'юнктивіту, полінозу, але й загострення пилкової бронхіальної астми. Тому що стрес – це також провокатор загострення алергії», - зазначила Руселевич.

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