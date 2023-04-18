Сезонна алергія: що потрібно знати та як з нею впоратися
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Найкращий спосіб позбутися алергії – це уникати алергену, але у випадку пилку рослин – це може бути важко. Проте є способи полегшити симптоми алергії та покращити якість життя, вказують у МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Міністерство наводить кілька заходів, до яких можна вдатися:
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- Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
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- Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
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- Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
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- Частіше проводити вологе прибирання в приміщеннях.
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У МОЗ радять: якщо ви відчуваєте симптоми алергії, зверніться до свого лікаря, не займайтеся самолікуванням.
Які ліки може призначити лікар
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- Антигістамінні. Деякі з них викликають сонливість. Тому попередьте лікаря, якщо ви багато часу проводите за кермом.
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- Гормональні препарати. Які можуть стати у пригоді, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс
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- Сольові розчини для промивання носа. Можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.
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Якщо це все не допомагає, разом із лікарем розгляньте додаткові опції лікування, вказали у відомстві.
Також МОЗ оприлюднило інтерактивну карту, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.
Доповнення
Як повідомлялося, потепління спричиняє подовження сезону пилку, погіршує алергію та респіраторні захворювання.
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