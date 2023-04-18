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Сезонна алергія: що потрібно знати та як з нею впоратися

Київ • УНН

 • 967366 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Найкращий спосіб позбутися алергії – це уникати алергену, але у випадку пилку рослин – це може бути важко. Проте є способи полегшити симптоми алергії та покращити якість життя, вказують у МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Міністерство наводить кілька заходів, до яких можна вдатися:

  • Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
  • Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
  • Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
  • Частіше проводити вологе прибирання в приміщеннях.

У МОЗ радять: якщо ви відчуваєте симптоми алергії, зверніться до свого лікаря, не займайтеся самолікуванням.

Які ліки може призначити лікар

  • Антигістамінні. Деякі з них викликають сонливість. Тому попередьте лікаря, якщо ви багато часу проводите за кермом.
  • Гормональні препарати. Які можуть стати у пригоді, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс
  • Сольові розчини для промивання носа. Можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.

Якщо це все не допомагає, разом із лікарем розгляньте додаткові опції лікування, вказали у відомстві.

Також МОЗ оприлюднило інтерактивну карту, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.

Доповнення

Як повідомлялося, потепління спричиняє подовження сезону пилку, погіршує алергію та респіраторні захворювання.

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