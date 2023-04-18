Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться

Детали

Министерство приводит несколько мер, к которым можно прибегнуть:



Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.



Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.



После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.



Чаще проводить влажную уборку в помещениях.



В Минздраве советуют: если вы испытываете симптомы аллергии, обратитесь к своему врачу, не занимайтесь самолечением.

Какие лекарства может назначить врач



Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.



Гормональные препараты. Которые могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.



Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.



Если это все не помогает, вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения, указали в ведомстве.

Также Минздрав обнародовал интерактивную карту, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия.

Дополнение

Как сообщалось, потепление вызывает продление сезона пыльцы, ухудшает аллергию и респираторные заболевания.

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