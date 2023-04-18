Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лучший способ избавиться от аллергии – это избегать аллергена, но в случае пыльцы растений – это может быть трудно. Однако есть способы облегчить симптомы аллергии и улучшить качество жизни, указывают в Минздраве Украины, пишет УНН.

Детали

Министерство приводит несколько мер, к которым можно прибегнуть:

  • Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
  • Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  • После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
  • Чаще проводить влажную уборку в помещениях.

В Минздраве советуют: если вы испытываете симптомы аллергии, обратитесь к своему врачу, не занимайтесь самолечением.

Какие лекарства может назначить врач

  • Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.
  • Гормональные препараты. Которые могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.
  • Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.

Если это все не помогает, вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения, указали в ведомстве.

Также Минздрав обнародовал интерактивную карту, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия.

Дополнение

Как сообщалось, потепление вызывает продление сезона пыльцы, ухудшает аллергию и респираторные заболевания.

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