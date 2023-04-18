Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лучший способ избавиться от аллергии – это избегать аллергена, но в случае пыльцы растений – это может быть трудно. Однако есть способы облегчить симптомы аллергии и улучшить качество жизни, указывают в Минздраве Украины, пишет УНН.
Детали
Министерство приводит несколько мер, к которым можно прибегнуть:
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- Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
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- Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
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- После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
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- Чаще проводить влажную уборку в помещениях.
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В Минздраве советуют: если вы испытываете симптомы аллергии, обратитесь к своему врачу, не занимайтесь самолечением.
Какие лекарства может назначить врач
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- Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.
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- Гормональные препараты. Которые могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.
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- Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.
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Если это все не помогает, вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения, указали в ведомстве.
Также Минздрав обнародовал интерактивную карту, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия.
Дополнение
Как сообщалось, потепление вызывает продление сезона пыльцы, ухудшает аллергию и респираторные заболевания.
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