День Конституції України та День молочного шоколаду: що ще відзначають 28 червня

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції, а у решті світу - День молочного шоколаду, який понад півтора століття залишається одним із найпопулярніших десертів, пише УНН.

День Конституції України

28 червня в Україні відзначають важливе національне свято - День Конституції. Ця дата є символом становлення держави, утвердження її правової основи та демократичних цінностей.

Конституцію незалежної України було прийнято в ніч із 27 на 28 червня 1996 року після безперервного засідання парламенту, що тривало майже добу. На ранковому голосуванні о 9:18 її підтримали 315 народних депутатів - це забезпечило необхідну конституційну більшість.

Цей документ закріпив основні державні принципи: суверенітет, неподільність території, правовий устрій, поділ влади, а також гарантовані права і свободи громадян. Конституція стала першим повноцінним Основним Законом незалежної України та завершила складний етап переходу від радянської до демократичної моделі управління.

Цікаво, що Україна була останньою серед колишніх радянських республік, яка ухвалила власну Конституцію. Проте це дозволило врахувати вже зроблені помилки в інших державах і закласти більш сучасну, європейську основу.

День молочного шоколаду

Щороку 28 червня у Сполучених Штатах відзначають Національний день молочного шоколаду - свято, яке започаткувала Асоціація кондитерів. Хоча офіційно воно має американське походження, завдяки соцмережам цей день набув популярності по всьому світу й перетворився на справжній міжнародний "десертний" марафон для любителів солодощів.

Історія молочного шоколаду сягає 1839 року - саме тоді на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus з’явився перший зразок цього продукту. Однак виглядав він не так, як ми звикли: тоді шоколад був у формі гарячого напою. Лише через три десятиліття швейцарському шоколатьє Даніелю Петеру вдалося розробити рецептуру твердого молочного шоколаду. Цей винахід миттєво завоював популярність і став класикою серед усіх видів солодощів.

День шоколадного еклера: 5 найкращих рецептів, які варто приготувати сьогодні

Міжнародний день пірсингу

Проколювання мочки вуха, ймовірно, стало першим досвідом людства у сфері боді-модифікацій - все завдяки її анатомічній простоті. Археологи виявили заморожену в австрійському льодовику мумію з проколотими й навіть розширеними мочками вух (діаметром до 11 мм). За результатами досліджень, вік цього тіла перевищує 5000 років - це доводить, що пірсинг супроводжував людину ще з доісторичних часів.

Сучасна ж ера професійного пірсингу почалася в 1978 році, коли Джим Уорд відкрив у Каліфорнії студію Gauntlet - перший спеціалізований салон пірсингу. На честь його внеску 28 червня, день народження Уорда, вважається Міжнародним днем пірсингу. За легендою, це свято започаткував його близький друг як спосіб вшанувати Джима та популяризувати культуру боді-арту.

Сьогодні цей день святкується у всьому світі: пірсинг-студії влаштовують акції, дарують знижки, а клієнти охоче додають нові прикраси до своєї колекції. Це не лише данина моді - для багатьох пірсинг є формою самовираження та символом індивідуальності.

Міжнародний день амброзії

Щороку в останню суботу червня у світі відзначають Міжнародний день амброзії, проголошений Генасамблеєю ООН у 2011 році. Мета цієї дати - привернути увагу до небезпек, які становить ця агресивна рослина для здоров’я людей та сільського господарства.

Амброзія - не просто бур’ян. Її пилок, що активно поширюється у період цвітіння, здатен викликати сильні алергічні реакції, зокрема сезонний риніт, кон’юнктивіт та навіть напади бронхіальної астми. Особливо вразливими є люди з уже наявними респіраторними проблемами. Наукові дослідження доводять, що з кожним роком кількість алергіків зростає - у Європі вже близько 20% населення страждають на ці хронічні симптоми.

Амброзія не менш небезпечна і для аграрної галузі: вона стрімко витісняє культурні рослини, виснажує ґрунт і ускладнює вирощування врожаю. Експерти попереджають: якщо не вжити системних заходів із боротьби з нею, до 2050 року концентрація її пилку зросте вчетверо, а вже до 2025-го майже половина європейців відчуватимуть на собі симптоми алергії.

Алерголог розповіла, яка влітку може бути алергія та як впливає стрес на її прояви

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

В останню суботу червня світ згадує про одну з найболючіших проблем - відмову від домашніх тварин. Цей день, започаткований французькою благодійною організацією Solidarité Refuges з міста Булонь-Біянкур, має на меті привернути увагу до долі покинутих чотирилапих.

З 2018 року активну участь у проведенні цього дня бере асоціація Solidarité-Peuple-Animal, яка бореться за права тварин та допомагає близько 100 тисячам котів і собак, що щорічно опиняються без дому у Франції. До кампанії долучилися також організації Animaux Online та численні притулки по всій країні.

Особливу тривогу викликає ситуація в літній період, коли багато власників залишають своїх улюбленців напризволяще через плани на відпустку. Статистика свідчить: саме влітку фіксується найбільше випадків відмови від тварин. За рівнем безвідповідального ставлення до домашніх улюбленців Франція, на жаль, лідирує в Європі.

Щоб змінити цю ситуацію, активісти проводять просвітницькі кампанії, закликаючи людей замислитися про відповідальність перед тваринами. Однією з головних тем є важливість стерилізації та адопції з притулків замість купівлі.

Європарламент схвалив заборону каліцтва тварин і мікрочіпізацію котів і собак

День перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

28 червня Церква східного обряду віддає честь пам’яті перенесення мощів святих безсребреників Кира та Йоана. Вони жили у III столітті на території Єгипту. Кир прославився у місті Олександрія як побожний медик, що лікував хворих безкоштовно, застерігаючи їх від гріховного життя, яке часто, на його думку, спричиняло фізичні недуги. Згодом він полишив світське життя й оселився в монастирі на Аравійській пустелі, де за благодаттю Божою отримав дар зцілення молитвою.

До нього приєднався Іван, колишній воїн, який прийняв хрещення та присвятив життя служінню Христу. Дізнавшись про арешт християнки Атанасії та її трьох дочок у Канопі, обидва святі вирушили туди, щоб підтримати їх у випробуванні. Однак самі були заарештовані, піддані тортурам та страчені мечем 311 або 312 року, незадовго після мученицької смерті Атанасії та її дітей.

Мощі святих зберігалися у церкві святого Марка, де невдовзі почали відбуватися численні чудеса. Через століття Олександрійський патріарх Кирило переніс частину цих святинь до міста Менута, сподіваючись викорінити язичницькі вірування. Там на їхню честь збудували величний храм, що став місцем паломництва вірян. Святі Кир та Іван вважаються покровителями лікарів і хворих.

Папа Лев XIV вважає ШІ ключовою загрозою людству: деталі