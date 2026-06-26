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Дело комбата из-за гибели 19 человек во время построения для награждения направили в суд - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 2482 просмотра

Командир батальона обвиняется в том, что организовал торжества вопреки запретам, и врагом был нанесен ракетный удар. Погибло 19 человек, 36 ранено.

Дело комбата из-за гибели 19 человек во время построения для награждения направили в суд - Генпрокурор

Дело командира батальона беспилотных систем направлено в суд по факту гибели 19 человек во время военных торжеств, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Гибель 19 человек во время военных торжеств: дело командира батальона беспилотных систем направлено в суд

- написал Кравченко.

"Эту трагедию помнит вся страна. 1 ноября 2025 года российская ракета ударила по месту торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и 7 гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения. Тогда все задавали один и тот же вопрос: можно ли было предотвратить эти потери? Следствие дало на него ответ", - отметил Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, "установлено, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания батальона и награждения личного состава вопреки действующим приказам военного командования, которые прямо запрещали построение и массовое скопление личного состава вне укрытий". "Даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прекращено, а военнослужащие не были рассредоточены", - указал он.

"Кроме того, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации. По данным следствия, эти данные стали известны врагу и были использованы для уточнения цели ракетного удара", - сообщил Генпрокурор.

"Сегодня обвинительный акт в отношении командира батальона направлен в суд. Обвиняемому инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - указал Кравченко.

И подчеркнул: "Война не отменяет ответственности за решения, которые стоят человеческих жизней. К сожалению, служебная халатность привела к таким последствиям, и она получит правовую оценку. Именно для этого работают прокуроры. Работаем дальше".

Комбат получил подозрение из-за гибели 12 военных и 7 гражданских от удара рф во время построения для награждения в Днепропетровской области08.11.25, 11:36 • 4546 просмотров

Юлия Шрамко

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