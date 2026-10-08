Дело "Форрест Гамп" — за Мудру внесли 20 млн гривен залога

Ирина Мудра во время судебного заседания. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

За бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудру внесли залог в размере 20 млн гривен по делу "Форрест Гамп", пишет УНН.

Детали

Как сообщили журналисту УНН в пресс-службе ВАКС, за Мудру внесли определённый судом залог в размере 20 млн гривен.

Дополнение

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и подробностями дела в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.

НАБУ и САП 19 августа сообщили о подозрении участникам преступной организации, после внесения в июне залога за одного из фигурантов дела "Мидас", которые подозреваются в том, что организовали и обеспечивали внесение залога за счёт средств, полученных преступным путём.

19 августа Ирину Мудру освободили от должности заместительницы руководителя Офиса Президента.

25 августа ВАКС избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн гривен по делу "Форрест Гамп". Обвинение просило 150 млн гривен.

Сама Мудра заявляла, что попытается собрать 20 миллионов гривен для внесения залога. Часть суммы могут предоставить её знакомые и друзья.