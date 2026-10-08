Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави

Ірина Мудра під час судового засідання. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень у справі "Форест Гамп", пише УНН.

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Як повідомили журналісту УНН у пресслужбі ВАКС, за Мудру внесли 20 млн гривень застави, визначену судом.

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента.

25 серпня ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.

Сама Мудра заявляла, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі.