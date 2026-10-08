Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
Київ • УНН
За колишню заступницю керівника ОП Ірину Мудру внесли 20 млн грн застави. Вона фігурує у справі НАБУ і САП "Форест Гамп".
За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень у справі "Форест Гамп", пише УНН.
Деталі
Як повідомили журналісту УНН у пресслужбі ВАКС, за Мудру внесли 20 млн гривень застави, визначену судом.
Доповнення
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.
НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента.
25 серпня ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.
Сама Мудра заявляла, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі.