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Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави

Київ • УНН

 • 928 перегляди

За колишню заступницю керівника ОП Ірину Мудру внесли 20 млн грн застави. Вона фігурує у справі НАБУ і САП "Форест Гамп".

Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
Ірина Мудра під час судового засідання. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень у справі "Форест Гамп", пише УНН.

Деталі 

Як повідомили журналісту УНН у пресслужбі ВАКС, за Мудру внесли 20 млн гривень застави, визначену судом. 

Доповнення

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП. 

НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента.  

25 серпня ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.

Сама Мудра заявляла, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі. 

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Ірина Мудра
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України