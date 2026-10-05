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Дело Бортко, призывавшего нанести ядерный удар по Украине, передали в суд — какое наказание грозит российскому режиссёру

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

СБУ завершила расследование в отношении Владимира Бортко, который призывал нанести ядерный удар по Украине и захватить её. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Дело Бортко, призывавшего нанести ядерный удар по Украине, передали в суд — какое наказание грозит российскому режиссёру

Обвинение в отношении режиссёра «Бандитского Петербурга» Владимира Бортко, который призывал нанести по Украине удар ядерным оружием, направлено в суд, передаёт УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Детали

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении российского режиссёра, сценариста и экс-депутата Госдумы рф Владимира Бортко, который пропагандирует вооружённую агрессию рф против Украины.

В настоящее время следователи СБУ направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, фигурант публично призывает к продолжению войны, отрицает украинскую государственность и агитирует применить против нашего государства тактическое ядерное оружие.

В СБУ напомнили, что Бортко известен по российским сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Он совмещал работу в кино с политической поддержкой кремлёвского режима.

В ходе расследования сотрудники Службы безопасности задокументировали многочисленные эпизоды его провокационных выступлений в течение 2017–2026 годов.

Так, в эфире радио «Комсомольская правда» он в очередной раз призвал нанести ядерный удар по Украине. Кроме того, он агитировал захватить Киев, а затем и всю территорию нашего государства.

Призывал к ядерному удару по Украине — российскому режиссёру Владимиру Бортко сообщили о подозрении30.07.26, 16:09 • 16092 просмотра

На основании собранных доказательств Бортко обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признаётся правомерной или отрицается вооружённая агрессия рф против Украины, совершённые повторно и с использованием средств массовой информации).

Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Ядерное оружие
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Война в Украине
Сериал
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Киев