Справу Бортка, який закликав до ядерного удару по Україні, передали до суду - яке покарання загрожує російському режисеру

$44.990.1550.530.16
ukenru
Ексклюзив
11:37 • 21482 перегляди
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
10:48 • 28576 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
09:38 • 20943 перегляди
Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики
Ексклюзив
08:11 • 37330 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
5 жовтня, 06:33 • 34840 перегляди
Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози
5 жовтня, 04:58 • 33327 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
5 жовтня, 04:25 • 31151 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
5 жовтня, 03:45 • 26850 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
5 жовтня, 02:37 • 27002 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
5 жовтня, 02:17 • 21820 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
55%
751мм
Популярнi новини
Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в УкраїніPhoto5 жовтня, 04:14 • 17922 перегляди
Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg5 жовтня, 05:45 • 17877 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto5 жовтня, 06:18 • 35653 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ5 жовтня, 06:34 • 35188 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 22932 перегляди
Публікації
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 11058 перегляди
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
11:37 • 21458 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
Ексклюзив
10:48 • 28554 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 22968 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
Ексклюзив
08:11 • 37312 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джорджа Мелоні
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Віскі вперше відправлять у космос для витримкиPhoto13:20 • 598 перегляди
Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналісткуPhotoVideo13:11 • 1156 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 11058 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ5 жовтня, 06:34 • 35220 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto5 жовтня, 06:18 • 35682 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Серіали
Fox News
Золото

Справу Бортка, який закликав до ядерного удару по Україні, передали до суду - яке покарання загрожує російському режисеру

Київ • УНН

 • 174 перегляди

СБУ завершила розслідування щодо Володимира Бортка, який закликав до ядерного удару по Україні та її захоплення. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Справу Бортка, який закликав до ядерного удару по Україні, передали до суду - яке покарання загрожує російському режисеру

Обвинувачення на режисера "Бандитського Петербурга" Володимира Бортка, який закликав ударити по Україні ядерною зброєю, направили до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

Деталі

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та ексдепутата держдуми рф Володимира Бортка, який пропагує збройну агресію рф проти України.

Наразі слідчі СБУ скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як з’ясувало розслідування, фігурант публічно закликає до продовження війни, заперечує українську державність та агітує застосувати проти нашої держави тактичну ядерну зброю.

У СБУ нагадали, що Бортко відомий за російськими серіалами "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Він поєднував роботу в кіно з політичною підтримкою кремлівського режиму.

Під час розслідування співробітники Служби безпеки задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017–2026 років.

Так, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він вкотре закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, він агітував захопити Київ, а потім і всю територію нашої держави.

Закликав до ядерного удару по Україні - російському режисеру Володимиру Бортку повідомили про підозру30.07.26, 16:09 • 16091 перегляд

На підставі зібраних доказів Бортко обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія рф проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації).

Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Ядерна зброя
Режисер
Війна в Україні
Серіали
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна
Київ