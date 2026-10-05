Справу Бортка, який закликав до ядерного удару по Україні, передали до суду - яке покарання загрожує російському режисеру

Обвинувачення на режисера "Бандитського Петербурга" Володимира Бортка, який закликав ударити по Україні ядерною зброєю, направили до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

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Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та ексдепутата держдуми рф Володимира Бортка, який пропагує збройну агресію рф проти України.

Наразі слідчі СБУ скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як з’ясувало розслідування, фігурант публічно закликає до продовження війни, заперечує українську державність та агітує застосувати проти нашої держави тактичну ядерну зброю.

У СБУ нагадали, що Бортко відомий за російськими серіалами "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Він поєднував роботу в кіно з політичною підтримкою кремлівського режиму.

Під час розслідування співробітники Служби безпеки задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017–2026 років.

Так, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він вкотре закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, він агітував захопити Київ, а потім і всю територію нашої держави.

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На підставі зібраних доказів Бортко обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія рф проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації).

Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.