Дефицита электричества нет, из-за боевых действий есть проблемы со светом в пяти областях - Минэнерго
Дефицита электроэнергии нет, в некоторых регионах наблюдаются перебои с электроснабжением из-за повреждений, вызванных боевыми действиями.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.
Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый
В воскресенье утром российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего 56-летний мужчина получил осколочное ранение головы и перелом предплечья.
Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ
По сообщениям, Украина может получить первые истребители F-16 из США в июне.
Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА
Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.
На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский
За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.
Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший
Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.
ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра
ВС ВС Украины предупредили о предположительно управляемой ракете в направлении города Днепр.
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА
Российский пилот направил свой сбитый истребитель на гражданские населенные пункты в оккупированной Луганской области Украины, что могло привести к человеческим жертвам.
россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий
По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.