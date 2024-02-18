Дефицита электричества нет, из-за боевых действий есть проблемы со светом в пяти областях - Минэнерго

В результате боевых действий обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Сумской областях. Дефицита электроэнергии нет, графики отключений не применяются, сообщили в воскресенье в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, на Днепропетровщине в результате боевых действий обесточены 38 потребителей. Из-за повреждения газораспределительных сетей в результате вражеских обстрелов отключены три потребителя.

На Донетчине после вражеских обстрелов обесточивались 4,7 тысячи потребителей в 3 населенных пунктах. Ремонтные бригады запитали 4,4 тысячи потребителей. Остаются без света еще 77 населенных пунктов. Также в результате повреждений газораспределительных сетей отключено 10 потребителей.

На Николаевщине за прошедшие сутки по технологическим причинам отключалась воздушная линия 150 кВ. Из-за боевых действий остаются обесточенными два юридических потребителя.

На Сумщине энергетики включили в работу две воздушные линии 10 кВ, которые накануне отключались из-за артобстрела. Частично запитан один населенный пункт (1132 потребителя). Восстановление остальных электросетей начнется, как только позволит ситуация с безопасностью, указали в Минэнерго.

В результате повреждений газораспределительных сетей, произошедших из-за вражеских обстрелов, отключено 5 потребителей.

В Харьковской области за прошедшие сутки из-за боевых действий обесточены 3785 абонентов. Всего по области без света в результате вражеских обстрелов почти 20 тысяч потребителей, отметили в ведомстве.

Генерация и потребление

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии - указали в Минэнерго.

Как отмечается, в резерве 13 единиц тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - резюмировали в Минэнерго.

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