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Дефіциту електрики немає, через бойові дії є проблеми зі світлом в п'яти областях - Міненерго

Дефіциту електрики немає, через бойові дії є проблеми зі світлом в п'яти областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 36012 перегляди

Дефіциту електроенергії немає, в деяких регіонах спостерігаються перебої з електропостачанням через пошкодження, спричинені бойовими діями.

Внаслідок бойових дій знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківський, Миколаївській та Сумській областях. Дефіциту електроенергії немає,  графіки відключень не застосовуються, повідомили у неділю у Міненерго, пише УНН.  

Деталі 

Як повідомляється, на Дніпропетровщині  внаслідок бойових дій знеструмлено 38 споживачів.  Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів відключено трьох споживачів.

На Донеччині після ворожих обстрілів знеструмлювалися 4,7 тисячі споживачів у 3 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 4,4 тисячі споживачів. Залишаються без світла ще 77 населених пунктів. Також внаслідок пошкоджень газорозподільних мереж відключено 10 споживачів.

На Миколаївщині минулої доби з технологічних причин відключалась повітряна лінія 150 кВ. Через бойові дії залишаються знеструмленими два юридичних споживачі.

На Сумщині енергетики включили в роботу дві повітряні лінії 10 кВ, які напередодні вимикалися через артобстріл. Частково заживлено один населений пункт (1132 споживача). Відновлення інших електромереж розпочнеться, щойно дозволить безпекова ситуація,  вказали в Міненерго. 

Внаслідок пошкоджень газорозподільних мереж, що сталися через ворожі обстріли, відключено 5 споживачів.

У Харківській області минулої доби через бойові дії знеструмлено 3785 абонентів. Загалом по області без світла внаслідок ворожих обстрілів майже 20 тисяч споживачів, зауважили у відомстві. 

Генерація та споживання 

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії

- вказали в Міненерго. 

Як зазначається, у резерві 13 одиниць теплової генерації, які будуть задіяні у разі потреби. 

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - резюмували в Міненерго.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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