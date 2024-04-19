Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит. С утра привлечена аварийная помощь из Европы. Сегодня с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности возможны ограничения потребления. Украинцев призывают потребляйте электроэнергию экономно. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия атаки россиян

"В Днепропетровской рбласти после утреннего ракетного удара обесточены около 2 700 бытовых потребителей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в компании.

Ограничение потребления

"Сегодня, 19 апреля, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии в течение почти всех суток. Он вызван повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

Указано, что утром привлекается аварийная помощь из энергосистем европейских стран.

Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности возможно применение графиков ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса - сообщили в Укрэнерго.

Продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Утром действуют ограничения потребления для бытовых потребителей на Харьковщине. Обесточены около 203 тысяч потребителей, отметили при этом в компании.

Всех потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию.

Генерация

Как сообщается, на одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания. Солнечные электростанции в отдельных регионах несколько увеличили объем, в других сохраняется плотная облачность.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Экспорт: не запланирован

Обесточивания

Из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов в Днепропетровской, Полтавской, и Сумской областях.

По другим причинам на утро обесточены 385 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.