Уже 50 украинских специалистов уже прошли обучение в Дании по обслуживанию истребителей F-16 и уже вернулись домой. Об этом заявил командующий ВВС Дании Ян Дам передает TV2, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около 100 украинцев должны пройти подготовку для выполнения вспомогательных задач. Речь идет о механиках, специалистах по вооружению и наземном персонале для украинских авиабаз.

Сейчас мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы возьмемся за следующие 50 - рассказал Ян Дам.

Кроме того, Дания до конца года подготовит около 20 украинских пилотов. Впрочем, как рассказал командующий ВВС страны - первая группа пилотов еще не полностью подготовлена.

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Мы еще не совсем готовы. Но первые очень близки к тому, чтобы быть готовыми - отметил командующий ВВС Дании Ян Дам.

Напомним,

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинцы не смогут продолжать обучение в его стране на истребителях F-16 после 2024 года. Это объясняется, тем что Дания планирует полностью перейти к самолетам F-35.