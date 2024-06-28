Данія підготувала вже півсотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16

Вже 50 українських фахівців вже пройшли навчання в Дані щодо обслуговування винищувачів F-16 та вже повернулись додому. Про це заявив командувач ВПС Данії Ян Дам передає TV2, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань. Йдеться про механіків, фахівців з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50

Окрім того, Данія до кінця року підготує близько 20 українських пілотів. А втім, як розповів командувач ВПС країни - перша група пілотів ще не повністю підготовлена.

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16 – посол

Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими