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Данія підготувала вже півсотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 30605 перегляди

Вже 50 українських фахівців пройшли підготовку в Данії для обслуговування винищувачів F-16. Також країна підготує 20 українських пілотів будуть підготовлені до кінця року.

Данія підготувала вже півсотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16

Вже 50 українських фахівців вже пройшли навчання в Дані щодо обслуговування винищувачів F-16 та вже повернулись додому. Про це заявив командувач ВПС Данії Ян Дам передає TV2, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань. Йдеться про механіків, фахівців з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50

- розповів Ян Дам.

Окрім того, Данія до кінця року підготує близько 20 українських пілотів. А втім, як розповів командувач ВПС країни - перша група пілотів ще не повністю підготовлена.

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16 – посол22.04.24, 01:31 • 27202 перегляди

Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими

- зауважив командувач ВПС Данії Ян Дам.

Нагадаємо

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року. Це пояснюється, тим що Данія планує повністю перейти до літаків F-35.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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