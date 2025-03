Д.Трамп заявил о все большем влиянии Ирана на Ирак

"Иран быстро приобретает все больше и больше влияния над Ираком, несмотря на то, что Соединенные Штаты потратили на него три триллиона долларов. Это давно очевидно!", - написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из перечня стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Напомним, Ирак не планирует вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США.

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.