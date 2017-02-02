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Д.Трамп заявил о все большем влиянии Ирана на Ирак

Д.Трамп заявил о все большем влиянии Ирана на Ирак

Киев • УНН

 • 8364 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Иран захватывает все больший контроль над Ираком, несмотря на то, что США потратили на него три триллиона долларов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Иран быстро приобретает все больше и больше влияния над Ираком, несмотря на то, что Соединенные Штаты потратили на него три триллиона долларов. Это давно очевидно!", - написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из перечня стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Напомним, Ирак не планирует вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США.

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the US has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

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