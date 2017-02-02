Д.Трамп заявив про усе більший вплив Ірану над Іраком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Іран захоплює усе більший контроль над Іраком, незважаючи на те, що США витратили на нього три трильйони доларів. Про це президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Іран швидко здобуває усе більше і більше впливу над Іраком, незважаючи на те, що Сполучені Штати витратили на нього три трильйони доларів. Це давно очевидно!” — написав Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які передбачають посилення імміграційної політики. Згідно з текстом одного з них, обмежений на 90 днів в’їзд до США осіб з переліку країн з переважно мусульманським населенням. У цей список, за даними американських ЗМІ, включені Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі і Судан.
Нагадаємо, Ірак не планує вводити контрзаходи у зв'язку з імміграційною політикою США.
Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.