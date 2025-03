Д.Трамп заявив про усе більший вплив Ірану над Іраком

“Іран швидко здобуває усе більше і більше впливу над Іраком, незважаючи на те, що Сполучені Штати витратили на нього три трильйони доларів. Це давно очевидно!” — написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які передбачають посилення імміграційної політики. Згідно з текстом одного з них, обмежений на 90 днів в’їзд до США осіб з переліку країн з переважно мусульманським населенням. У цей список, за даними американських ЗМІ, включені Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі і Судан.

Нагадаємо, Ірак не планує вводити контрзаходи у зв'язку з імміграційною політикою США.

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!

