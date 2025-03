COVID-19: Канада и США решили не открывать свои границы еще месяц

“Мы договорились о продлении действующих мер еще на 30 дней, до 21 сентября. Мы делаем этот шаг, чтобы обеспечить безопасность людей в обеих наших странах, так как ваше здоровье и безопасность всегда является нашим главным приоритетом”, — написал Трюдо.

Напомним, канадско-американскую границу закрыли 21 марта для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности, для туристов.

Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире достигла 21 млн человек, более 761 тысячи человек умерли. Больше всего случаев заражения (5 292 711) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).

Update on the Canada-US border: We have agreed to extend the measures in place by another 30 days, until September 21st. We’re taking this step to keep people in both our countries safe - because your health and safety is always our top priority. https://t.co/naYDR55yRa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 14, 2020