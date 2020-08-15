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COVID-19: Канада та США вирішили не відкривати свої кордони ще місяць

COVID-19: Канада та США вирішили не відкривати свої кордони ще місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через пандемію COVID-19 Канада та США вирішили не відкривати міждержавний кордон ще 30 днів. Про це у своєму Twitter повідомив канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, передає УНН.

“Ми домовилися про продовження діючих заходів ще на 30 днів, до 21 вересня. Ми робимо цей крок, щоб забезпечити безпеку людей в обох наших країнах, бо ваше здоров’я і безпека завжди є нашим головним пріоритетом”, — написав Трюдо.

Нагадаємо, канадсько-американський кордон закрився 21 березня для всіх необов’язкових пересувань громадян двох країн, зокрема, для туристів.

Як повідомляв УНН, кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула 21 млн осіб, понад 761 тисяча людей загинули. Найбільше випадків зараження (5 292 711) зафіксовано у США. Далі йдуть Бразилія (3 224 876) і Індія (2 461 190).

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