COVID-19: Канада та США вирішили не відкривати свої кордони ще місяць

“Ми домовилися про продовження діючих заходів ще на 30 днів, до 21 вересня. Ми робимо цей крок, щоб забезпечити безпеку людей в обох наших країнах, бо ваше здоров’я і безпека завжди є нашим головним пріоритетом”, — написав Трюдо.

Нагадаємо, канадсько-американський кордон закрився 21 березня для всіх необов’язкових пересувань громадян двох країн, зокрема, для туристів.

Як повідомляв УНН, кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула 21 млн осіб, понад 761 тисяча людей загинули. Найбільше випадків зараження (5 292 711) зафіксовано у США. Далі йдуть Бразилія (3 224 876) і Індія (2 461 190).

Update on the Canada-US border: We have agreed to extend the measures in place by another 30 days, until September 21st. We’re taking this step to keep people in both our countries safe - because your health and safety is always our top priority. https://t.co/naYDR55yRa