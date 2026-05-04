Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
18:50 • 2686 просмотра
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
16:00 • 16284 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
Эксклюзив
15:36 • 15792 просмотра
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
Эксклюзив
14:11 • 15206 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
4 мая, 12:16 • 19250 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
4 мая, 12:14 • 20861 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Эксклюзив
4 мая, 10:10 • 18156 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
4 мая, 10:02 • 22146 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариям
4 мая, 09:47 • 16680 просмотра
Украинские АЗС подняли цены на топливо
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая

Киев • УНН

Украина объявляет режим тишины с полуночи 6 мая ради сохранения человеческих жизней. Зеленский призвал рф к реальным шагам для завершения войны.

Человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.

Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента 

- заявил Зеленский.

По его словам, "настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в москве без доброй воли Украины".

Напомним

В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам ударить по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование".

Антонина Туманова

