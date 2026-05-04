Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
Киев • УНН
Украина объявляет режим тишины с полуночи 6 мая ради сохранения человеческих жизней. Зеленский призвал рф к реальным шагам для завершения войны.
Человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.
Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента
По его словам, "настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в москве без доброй воли Украины".
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая04.05.26, 15:14 • 20866 просмотров
Напомним
В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам ударить по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование".