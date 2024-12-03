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Carlsberg продает "Балтику" и окончательно покидает российский рынок

Carlsberg продает "Балтику" и окончательно покидает российский рынок

Киев  •  УНН

 • 3821 просмотра

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Датская пивоваренная компания Carlsberg продала акции "Балтики" двум ее руководителям. Компания вернет контроль над предприятиями в Азербайджане и Казахстане, ранее принадлежавшими "Балтике".

Датская пивоваренная компания Carlsberg продала акции своей российской дочерней компании "Балтика" двум ее руководителям. Взамен Carlsberg получит деньги и вернет себе контроль над своими предприятиями в Азербайджане и Казахстане, ранее принадлежавшими "Балтике".

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Carlsberg Group.

детали

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен объявил, что компания завершила сделку по продаже своих акций в российской пивоваренной компании "Балтика".

Этот шаг стал итогом длительного процесса выхода с российского рынка, который начался еще в 2022 году.

Мы исчерпали все возможности, чтобы найти способ полностью покинуть Россию, защитив наших сотрудников, активы и ценность бизнеса Carlsberg. Благодаря этому соглашению мы сможем урегулировать многочисленные судебные дела и вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Считаем, что это наилучший возможный результат при нынешних обстоятельствах

- заявил Ааруп-Андерсен.

Новым владельцем " Балтики "стала компания, созданная двумя топ-менеджерами, которые уже много лет работают в" Балтике " и занимают ведущие должности. Они возглавят компанию в качестве генерального директора и заместителя генерального директора.

Со 2 декабря "Балтика" больше не находится под временным управлением российского государства, а нынешние внешние руководители, назначенные властями рф в 2023 году, оставят свои должности.

Соглашение получило одобрение как датских, так и российских властей. После продажи Carlsberg Group больше не владеет никакими акциями "Балтики".

В рамках соглашения стороны также урегулировали все юридические споры, в частности связанные с вопросами интеллектуальной собственности.

Напомним

Выход корпораций из рф после ее полномасштабного вторженияя в Украину обошелся иностранным компаниям в более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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