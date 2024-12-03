Carlsberg продает "Балтику" и окончательно покидает российский рынок
Киев • УНН
Датская пивоваренная компания Carlsberg продала акции "Балтики" двум ее руководителям. Компания вернет контроль над предприятиями в Азербайджане и Казахстане, ранее принадлежавшими "Балтике".
Датская пивоваренная компания Carlsberg продала акции своей российской дочерней компании "Балтика" двум ее руководителям. Взамен Carlsberg получит деньги и вернет себе контроль над своими предприятиями в Азербайджане и Казахстане, ранее принадлежавшими "Балтике".
Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Carlsberg Group.
детали
Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен объявил, что компания завершила сделку по продаже своих акций в российской пивоваренной компании "Балтика".
Этот шаг стал итогом длительного процесса выхода с российского рынка, который начался еще в 2022 году.
Мы исчерпали все возможности, чтобы найти способ полностью покинуть Россию, защитив наших сотрудников, активы и ценность бизнеса Carlsberg. Благодаря этому соглашению мы сможем урегулировать многочисленные судебные дела и вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Считаем, что это наилучший возможный результат при нынешних обстоятельствах
Новым владельцем " Балтики "стала компания, созданная двумя топ-менеджерами, которые уже много лет работают в" Балтике " и занимают ведущие должности. Они возглавят компанию в качестве генерального директора и заместителя генерального директора.
Со 2 декабря "Балтика" больше не находится под временным управлением российского государства, а нынешние внешние руководители, назначенные властями рф в 2023 году, оставят свои должности.
Соглашение получило одобрение как датских, так и российских властей. После продажи Carlsberg Group больше не владеет никакими акциями "Балтики".
В рамках соглашения стороны также урегулировали все юридические споры, в частности связанные с вопросами интеллектуальной собственности.
Напомним
Выход корпораций из рф после ее полномасштабного вторженияя в Украину обошелся иностранным компаниям в более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды.