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Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО
По словам дипломата ЕС Жозепа Борреля, в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения по отправке в Украину большего количества систем противовоздушной обороны.
Делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане семьи экс-министра Казахстана в день смерти там его жены
В день смерти жены бывшего министра экономики Казахстана делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане, где она умерла.
Удар по Джанкою: в Генштабе показали видео запуска ракет
Украинские военные нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, уничтожив 4 пусковые установки С-400, центр управления противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и средства наблюдения, нанеся значительные потери российскому боевому потенциалу.
Наводнение в ОАЭ и Омане забрало жизни по меньшей мере 20 человек
Ливень в ОАЭ и Омане унес жизни по меньшей мере 20 человек, вызвал масштабные наводнения, парализовал города и привел к сотням отмен и задержек рейсов в аэропорту Дубая.
Украинский ОПК получил первый заказ от международных партнеров на закупку оружия для Сил обороны - Камышин
Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.
Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро для поддержки украинских ученых
Европейская Комиссия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку украинских ученых, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской войны.
Украина использует опыт НАТО по гендерному равенству в армии
Украина внедряет принципы гендерного равенства в своей армии, используя западный опыт и опыт НАТО, включая внедрение гендерно-чувствительного языка, создание условий для женщин на руководящих и боевых должностях, а также проведение тренингов по гендерному равенству для всего личного состава.
В Украине хотят изменить оценивание научных учреждений и университетов: что известно о новом подходе Минобразования
Министерство образования и науки Украины разработало новую методику оценки эффективности научно-технической деятельности научных учреждений и высших учебных заведений, которая позволит оценивать научную работу по новым критериям, включая исследования, способствующие развитию Украины, с обязательным участием международных экспертов и прозрачностью через цифровую систему.
На следующей неделе ЕС начнет обсуждение новых санкций против россии и баларуси - СМИ
На следующей неделе Европейская комиссия начнет обсуждение 14-го пакета санкций против россии и потенциальных новых ограничений против беларуси. Решение об утверждении санкций ожидается уже в мае.
"Не вопрос месяцев - вопрос дней и недель": глава Евросовета очертил сроки после решения лидеров ЕС о необходимости усиления ПВО Украины и ускорения военной помощи
Европейский совет решительно осудил воздушные и ракетные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, подчеркнул насущную необходимость обеспечить противовоздушную оборону Украины и призвал ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.