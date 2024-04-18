Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  146198 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  183880 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  184136 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  155990 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116240 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127743 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138963 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137761 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124251 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103740 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

По словам дипломата ЕС Жозепа Борреля, в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения по отправке в Украину большего количества систем противовоздушной обороны.

Война •   •  25946 просмотра
Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

Делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане семьи экс-министра Казахстана в день смерти там его жены

В день смерти жены бывшего министра экономики Казахстана делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане, где она умерла.

Новости Мира •   •  22801 просмотра
Делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане семьи экс-министра Казахстана в день смерти там его жены

Удар по Джанкою: в Генштабе показали видео запуска ракет

Украинские военные нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, уничтожив 4 пусковые установки С-400, центр управления противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и средства наблюдения, нанеся значительные потери российскому боевому потенциалу.

Война •   •  24704 просмотра
Удар по Джанкою: в Генштабе показали видео запуска ракет

Наводнение в ОАЭ и Омане забрало жизни по меньшей мере 20 человек

Ливень в ОАЭ и Омане унес жизни по меньшей мере 20 человек, вызвал масштабные наводнения, парализовал города и привел к сотням отмен и задержек рейсов в аэропорту Дубая.

Новости Мира •   •  21507 просмотра
Наводнение в ОАЭ и Омане забрало жизни по меньшей мере 20 человек

Украинский ОПК получил первый заказ от международных партнеров на закупку оружия для Сил обороны - Камышин

Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.

Война •   •  21377 просмотра
Украинский ОПК получил первый заказ от международных партнеров на закупку оружия для Сил обороны - Камышин

Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро для поддержки украинских ученых

Европейская Комиссия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку украинских ученых, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской войны.

Война •   •  19633 просмотра
Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро для поддержки украинских ученых

Украина использует опыт НАТО по гендерному равенству в армии

Украина внедряет принципы гендерного равенства в своей армии, используя западный опыт и опыт НАТО, включая внедрение гендерно-чувствительного языка, создание условий для женщин на руководящих и боевых должностях, а также проведение тренингов по гендерному равенству для всего личного состава.

Общество •   •  16635 просмотра
Украина использует опыт НАТО по гендерному равенству в армии

В Украине хотят изменить оценивание научных учреждений и университетов: что известно о новом подходе Минобразования

Министерство образования и науки Украины разработало новую методику оценки эффективности научно-технической деятельности научных учреждений и высших учебных заведений, которая позволит оценивать научную работу по новым критериям, включая исследования, способствующие развитию Украины, с обязательным участием международных экспертов и прозрачностью через цифровую систему.

Общество •   •  17445 просмотра
В Украине хотят изменить оценивание научных учреждений и университетов: что известно о новом подходе Минобразования

На следующей неделе ЕС начнет обсуждение новых санкций против россии и баларуси - СМИ

На следующей неделе Европейская комиссия начнет обсуждение 14-го пакета санкций против россии и потенциальных новых ограничений против беларуси. Решение об утверждении санкций ожидается уже в мае.

Война •   •  14122 просмотра
На следующей неделе ЕС начнет обсуждение новых санкций против россии и баларуси - СМИ

"Не вопрос месяцев - вопрос дней и недель": глава Евросовета очертил сроки после решения лидеров ЕС о необходимости усиления ПВО Украины и ускорения военной помощи

Европейский совет решительно осудил воздушные и ракетные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, подчеркнул насущную необходимость обеспечить противовоздушную оборону Украины и призвал ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Война •   •  13569 просмотра
"Не вопрос месяцев - вопрос дней и недель": глава Евросовета очертил сроки после решения лидеров ЕС о необходимости усиления ПВО Украины и ускорения военной помощи