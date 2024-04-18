Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

В ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения, чтобы отправить в Украину больше ПВО. Об этом по прибытию на встречу глав МИД стран G7 заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призвав ускорить решение о поддержке Украины, пишет УНН.

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"Мы, европейцы, в Брюсселе или Люксембурге, и здесь (на Капри), западные страны - Япония, Канада, США плюс Европа - должны принимать более быстрые решения, чтобы поддержать Украину больше. Потому что мы не можем позволить победу путина в Украине. И украинцы воюют, но им нужно оружие. Им нужно оружие, и мы должны обеспечить его гораздо быстрее", - отметил Верховный представитель ЕС.

Именно с таким призывом я обратился к министрам обороны (ЕС). В ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения, чтобы отправить в Украину больше ПВО. Иначе электроэнергетическая система Украины будет разрушена. И ни одна страна не может воевать без электричества - в домах, на заводах, линии фронта, во всем - сказал Боррель.

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