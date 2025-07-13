Более 60 атак на Покровском направлении остановили украинские защитники: враг наносил воздушные удары, пытаясь наступать

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб и задействовал для поражения 3956 дронов-камикадзе. В то же время бойцы ВСУ осуществляли атаки по сосредоточению личного состава и техники российских оккупантов, в частности под ударом - пункт управления вс рф.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

1236-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Согласно отчету Генштаба, за вчера в общей сложности зафиксировано 200 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5635 обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3956 дронов-камикадзе. - говорится в отчете.

Населенные пункты, пострадавшие от действий агрессора:

Бояро-Лежачи (Сумской области);

Шостка (Сумской области);

Хомино (Сумской области);

Лесное (Харьковской области);

Ольховатка (Харьковской области);

Чаривное, Запорожской области;

Новоандреевка, Запорожской области;

Плавни, Запорожской области;

Приморское Запорожской области;

Казацкое, Запорожской области;

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

С начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении

За прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг

Враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

На Северском направлении

Украинские воины за прошедшие сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении

Зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении

Враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении

Бойцы ВСУ остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка.

На Новопавловском направлении

Силы обороны отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении

враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении

агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб