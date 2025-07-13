Более 60 атак на Покровском направлении остановили украинские защитники: враг наносил воздушные удары, пытаясь наступать

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Эксклюзив
06:45 • 2254 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 23346 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 59262 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 80424 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 76493 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 78544 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 209362 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 207742 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 164779 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 108024 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.2м/с
40%
752мм
Популярные новости
Непогода в Харьковской области: один человек погиб, пятеро травмированы12 июля, 23:51 • 9940 просмотра
Катастрофа самолета Air India: названа предварительная причина авиакатастрофы13 июля, 00:48 • 8804 просмотра
Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн13 июля, 01:45 • 11888 просмотра
Оккупанты хотят создать "сквер победы" в Мариуполе: уже разработали дизайн-проект пространства02:14 • 7918 просмотра
Израильский F-15 чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран - СМИ02:42 • 5818 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 209362 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 207742 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 191353 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 212912 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 243324 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 76494 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 63724 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 67861 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 106482 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 123647 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Более 60 атак на Покровском направлении остановили украинские защитники: враг наносил воздушные удары, пытаясь наступать

Киев • УНН

 • 618 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Враг нанес 100 авиационных ударов и сбросил 179 управляемых бомб, задействовав 3956 дронов-камикадзе.

Более 60 атак на Покровском направлении остановили украинские защитники: враг наносил воздушные удары, пытаясь наступать

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб и задействовал для поражения 3956 дронов-камикадзе. В то же время бойцы ВСУ осуществляли атаки по сосредоточению личного состава и техники российских оккупантов, в частности под ударом - пункт управления вс рф.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

1236-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Согласно отчету Генштаба, за вчера в общей сложности зафиксировано 200 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5635 обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3956 дронов-камикадзе.

- говорится в отчете.

Населенные пункты, пострадавшие от действий агрессора:

  • Бояро-Лежачи (Сумской области);
    • Шостка (Сумской области);
      • Хомино (Сумской области);
        • Лесное (Харьковской области);
          • Ольховатка (Харьковской области);
            • Чаривное, Запорожской области;
              • Новоандреевка, Запорожской области;
                • Плавни, Запорожской области;
                  • Приморское Запорожской области;
                    • Казацкое, Запорожской области;

                      За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

                      На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

                      Произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

                      На Южно-Слобожанском направлении

                      С начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

                      На Купянском направлении

                      За прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

                      На Лиманском направлении враг

                      Враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

                      На Северском направлении

                      Украинские воины за прошедшие сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

                      На Краматорском направлении

                      Зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

                      На Торецком направлении

                      Враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

                      На Покровском направлении

                      Бойцы ВСУ остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка.

                      На Новопавловском направлении

                      Силы обороны отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

                      На Ореховском направлении

                      враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

                      На Приднепровском направлении

                      агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

                      Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб13.07.25, 07:18 • 2560 просмотров

                      Игорь Тележников

                      Игорь Тележников

                      Война
                      Сумская область
                      Харьковская область
                      Запорожская область
                      Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                      Вооруженные силы Украины
                      Украина
                      Tesla
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      S&P 500
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Brent Oil
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gold
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gas TTF
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9